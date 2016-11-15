Между правдой и вымыслом: в книжном Пионере поговорят о романе "Шум времени"

Дискуссия "Джулиан Барнс и литература факта: о "Шуме времени"

Шостакович, Наринская, Пионер

Дата: 15 ноября, 19:30

Место: Кутузовский проспект, 21

Ради чего идти: чтобы узнать, стоит ли читать роман английского писателя о русском композиторе, и что об этом всем думает литературный критик Анна Наринская и профессор Школы культурологии НИУ ВШЭ Ян Левченко.

Что еще: совсем скоро Джулиан Барнс приедет в Москву, а пока что кинотеатр Пионер приглашает послушать открытую дискуссию Наринской и Левченко в рамках проекта Pioner Talks, посвященную поиску реальных фактов из биографии композитора и границ художественного вымысла Барнса.

Вход бесплатный по регистрации.