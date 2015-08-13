На ВДНХ пройдет Московская международная книжная выставка-ярмарка

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

С 2 по 6 сентября на ВДНХ на павильоне № 75 пройдет Московская международная книжная выставка-ярмарка. Как сообщают организаторы мероприятия, гостей ждет более 500 мероприятий на 9 интерактивных площадках.

На выставке будет представлено свыше 300 издательств России, Западной и Восточной Европы, Азии и Ближнего Востока. Специальные гости выставки – Армения, Иран и Сербия. Каждая страна представит художественную, детскую, образовательную и научно-популярную литературу. Кроме того, на выставке представят свою продукцию региональные издатели из множества городов России.

В выставке-ярмарке примут участие Евгений Евтушенко, Андрей Дементьев, Захар Прилепин, Эдвард Радзинский, Никита Михалков, Сергей Шаргунов, Евгений Водолазкин, Татьяна Устинова, Александра Маринина, Дарья Донцова, Владимир Познер, Денис Драгунский, Александр Архангельский, Дмитрий Липскеров, Борис Гребенщиков, Игорь Николаев, Павел Басинский, Мариэтта Чудакова, Андрей Геласимов, Михаил Яснов, Андрей Аствацатуров, Андрей Усачев, Павел Санаев, Лариса Рубальская, Сергей Минаев, Александр Кабаков, Михаил Веллер, Андрей Малахов, Павел Астахов, Анатолий Кучерена, Игорь Прокопенко и многие другие.

В рамках мероприятия состоится российско-китайский литературный форум, писательский форум "Литературная Евразия", а также бизнес-программа. Кроме того, на ММКВЯ откроется отдельная медиаэкспозиция "Москва книжная".

Тематика книг городской издательской программы разнообразна: история столицы, исторические и памятные места города; город в литературе, искусстве и архитектуре, путеводители, книги-альбомы энциклопедические издания, жизнь знаменитых москвичей, воспоминания о Москве.

Московская международная книжная выставка-ярмарка проходит в столице уже в 28-й раз. Ежегодно для участия в старейшем книжном форуме собираются известные авторы, артисты и режиссеры, деятели культуры и искусства, политики и спорта.