Живые поэты: Катя Цойлик

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.
Между прочим, в своей голове я с тобою давно расстался,
Но даю тебе чертовы шансы, как ночи – еще и еще.
Я старался. Бог видел. Я плакал. Но я старался.
Бог меня в полушаге от ям накрывал плащом.
Говорил, мягко дуя в макушку, простые вещи:
Про добро, про людей, про трусливый, но гордый нрав,
Лебезят, говорил, предо мной. Бьют челом, трепещут,
Но не любят. А в спорах, мой милый, никто не прав.
Я внимал. А потом этой мудростью плотно набив карманы,
Шел к тебе, по горячим следам, таял теплый снег.
Приходил к тебе целым, сбегал постоянно рваным.
Бог подлатывал. Он в этом асс. Он латает всех.
Я старался. Бог видел. Я плакал. Но я старался.
Слишком жарок был взгляд твой, и слишком твой рот зловещ.
Так что знай, что в своей голове я с тобою давно расстался.
Только глупое сердце вцепилось в тебя.
Как клещ.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
