13 августа 2015, 20:20

Живые поэты: Катя Цойлик

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Шри-Ланка
  • Возраст: 32 года
  • Любимые поэты: Маяковский, Дмитрий Воденников, Эйдзо Ямамото

    • Между прочим, в своей голове я с тобою давно расстался,
    Но даю тебе чертовы шансы, как ночи – еще и еще.
    Я старался. Бог видел. Я плакал. Но я старался.
    Бог меня в полушаге от ям накрывал плащом.
    Говорил, мягко дуя в макушку, простые вещи:
    Про добро, про людей, про трусливый, но гордый нрав,
    Лебезят, говорил, предо мной. Бьют челом, трепещут,
    Но не любят. А в спорах, мой милый, никто не прав.
    Я внимал. А потом этой мудростью плотно набив карманы,
    Шел к тебе, по горячим следам, таял теплый снег.
    Приходил к тебе целым, сбегал постоянно рваным.
    Бог подлатывал. Он в этом асс. Он латает всех.
    Я старался. Бог видел. Я плакал. Но я старался.
    Слишком жарок был взгляд твой, и слишком твой рот зловещ.
    Так что знай, что в своей голове я с тобою давно расстался.
    Только глупое сердце вцепилось в тебя.
    Как клещ.

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

    • Сюжеты: Живые поэты , Год литературы на m24.ru
