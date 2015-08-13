Живые поэты: Катя Цойлик

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

Город: Шри-Ланка Возраст: 32 года Любимые поэты: Маяковский, Дмитрий Воденников, Эйдзо Ямамото

Между прочим, в своей голове я с тобою давно расстался,

Но даю тебе чертовы шансы, как ночи – еще и еще.

Я старался. Бог видел. Я плакал. Но я старался.

Бог меня в полушаге от ям накрывал плащом.

Говорил, мягко дуя в макушку, простые вещи:

Про добро, про людей, про трусливый, но гордый нрав,

Лебезят, говорил, предо мной. Бьют челом, трепещут,

Но не любят. А в спорах, мой милый, никто не прав.

Я внимал. А потом этой мудростью плотно набив карманы,

Шел к тебе, по горячим следам, таял теплый снег.

Приходил к тебе целым, сбегал постоянно рваным.

Бог подлатывал. Он в этом асс. Он латает всех.

Я старался. Бог видел. Я плакал. Но я старался.

Слишком жарок был взгляд твой, и слишком твой рот зловещ.

Так что знай, что в своей голове я с тобою давно расстался.

Только глупое сердце вцепилось в тебя.

Как клещ.





Авторские орфография и пунктуация сохранены