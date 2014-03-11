Поэт Линор Горалик прочтет детям сказку израильского писателя

Фото: ИТАР-ТАСС

Путешествие по Израилю устроят 13 марта для маленьких посетителей ЗИЛа. В детской библиотеке Культурного центра состоится первая встреча в рамках нового проекта "Вокруг света за сто сказок". Гостей мероприятия ждут экскурс в историю Израиля, театрализованное чтение книги израильского писателя, представление, а также мастер-класс, на котором детей научат самостоятельно ставить спектакли по прочитанным книжкам.

Сказку израильского писателя Меира Шалева "Змей, потоп и два ковчега" прочтет поэт Линор Горалик. Он также расскажет детям об Израиле, проведя мини-экскурсию по этой стране. Затем дети увидят театральную импровизацию сказки, исполненную детской студией Арсения Эпельбаума "Домашний театр". Завершится вечер занятием "Как поставить спектакль по прочитанной книге".

Начало мероприятия - в 17.00. Вход свободный.