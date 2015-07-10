В интернете опубликовали первую главу продолжения "Убить пересмешника"

Фото: facebook.com/harperlee

Британская газета The Guardian опубликовала первую главу нового романа Харпер Ли "Пойди поставь сторожа" - продолжения "Убить пересмешника". В настоящий момент на сайте газеты доступны текстовая и аудиоверсия главы, которую озвучила актриса Риз Уизерспун.



"Пойди поставь сторожа" продолжает историю романа "Убить пересмешника", выпущенного в 1960 году. Действие происходит спустя 20 лет после событий, описанных в оригинальном произведении. Герои книги – прежние, это адвокат Аттикус Финч и его дочь Скаут.