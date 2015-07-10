Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля 2015, 13:03

Культура

В интернете опубликовали первую главу продолжения "Убить пересмешника"

Фото: facebook.com/harperlee

Британская газета The Guardian опубликовала первую главу нового романа Харпер Ли "Пойди поставь сторожа" - продолжения "Убить пересмешника". В настоящий момент на сайте газеты доступны текстовая и аудиоверсия главы, которую озвучила актриса Риз Уизерспун.

Ссылки по теме


"Пойди поставь сторожа" продолжает историю романа "Убить пересмешника", выпущенного в 1960 году. Действие происходит спустя 20 лет после событий, описанных в оригинальном произведении. Герои книги – прежние, это адвокат Аттикус Финч и его дочь Скаут.

Харпер Ли – американская писательница, лауреат Пулитцеровской премии. За всю свою жизнь она выпустила лишь один роман "Убить пересмешника", который принес ей всемирную популярность.
литература новинки Пойди поставь сторожа Харпер Ли Убить пересмешника

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика