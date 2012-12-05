Объявлен победитель премии "Русский Букер"

Объявлен победитель "Русского Букера"

В Москве объявлен победитель двадцать первой премии "Русский Букер". Им стал Андрей Дмитриев, написавший роман "Крестьянин и тинейджер". Как отметило жюри, кроме литературных достоинств, книга о двух любовных историях оказалась единственной из номинированных, написанная о России.

"Задача прозы в значительной степени состоит в том, чтобы передать минующую нас летучую реальность. Он умеет это сделать. И в этом смысле он – настоящий писатель. Он продолжает традиции Тургенева, Чехова и Толстого. Какое бы не было ужасное положение русской прозы сегодня, он делает то, что должен", - сказал об Андрее Дмитриеве председатель жюри Самуил Лурье.

Финалиста этого года выбирали из шести претендентов, вошедших в шорт-лист. Это были произведения "Дневник смертницы. Хадижа" Марины Ахмедовой, "Арбайт, или Широкое полотно" Евгения Попова, "Легкая голова" Ольги Славниковой, "Женщины Лазаря" Марии Степновой и "Немцы" Александра Терехова и, соответственно, "Крестьянин и тинейджер" Андрея Дмитриева.

Напомним, премия "Русский Букер" вручается с 1992 года. Ее присуждают за лучший роман года на русском языке. По утверждению создателей, Русский Букер имеет репутацию самой престижной литературной премии страны. В 2010 году финалистом стала Елена Колядина с романом "Цветочный крест". Произведение победительницы резко критиковали некоторые представители литературной общественности. Обладателями "Русского Букера" также являются Владимир Маканин, Булат Окуджава, Михаил Шишкин, Людмила Улицкая, Михаил Елизаров и другие.

Призовой фонд в этом году увеличился: главная премия оценена в полтора миллиона рублей.