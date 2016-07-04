Писательница Гузель Яхина встретится с читателями в МХТ имени Чехова

Фото: lecourrierderussie.com

В понедельник вечером в МХТ имени Чехова состоится встреча с писательницей Гузель Яхиной, чей нашумевший роман "Зулейха открывает глаза" будет воплощен на сцене театра. Встреча с автором пройдет в рамках лаборатории театра "Опыты под конец сезона".

Как сообщается на сайте театра, 1 и 2 июля в МХТ имени Чехова был представлен эскиз к спектаклю по роману "Зулейха открывает глаза" в постановке режиссера Искандера Сакаева. В свои неполные 42 года он успел выпустить несколько десятков спектаклей в различных театрах страны, в том числе Александринского театра.

За свой роман "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхина получила самую престижную отечественную награду – премию "Большая книга". В произведении повествуется о возвращении Зулейхи из ссылки обратно домой, о ее жизненном пути, полном серьезных испытаний и потерь.

В рамках минифестиваля-лаборатории "Опыты под конец сезона", который продлится до 6 июля, будут показаны четыре эскиза новых спектаклей, сделанных молодыми режиссерами за короткий срок. Помимо постановки Искандера Сакаева зрителя увидят эскизы артистов МХТ имени Чехова Ольги Ворониной и Артема Соколова, а также магистранта Центра имени Мейерхольда и Школы-студии МХАТ Данилы Чащина. Помимо показа эскизов на лаборатории проходят лекции-встречи, посвященные современным писателям.