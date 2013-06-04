Форма поиска по сайту

04 июня 2013, 14:03

Детектив Стивена Кинга поступит в продажу в США

Фото: ИТАР-ТАСС

В США поступит в продажу новая книга писателя Стивена Кинга. Детектив с элементами мистики "Страна радости" в мягкой обложке появится в американских магазинах 4 июня. Произведение в твердой обложке выпустят малым тиражом через неделю.

По словам автора, от идеи загрузить электронную версию своей работы он отказался, так как является поклонником книг на бумаге, сообщает РИА Новости.

Очередное произведение Кинга переносит читателя в 1973 год. Действие разворачивается в парке развлечений Северной Каролины, куда главный герой мысленно попадает, воскрешая в памяти картины из прошлого.

Идея детектива родилась у Кинга после встречи с мальчиком-инвалидом, запускающим воздушного змея на берегу океана.

Добавим, что "Страна радости" обойдется читателям в 7 долларов 77 центов.

