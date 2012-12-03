Автор романа "Звонок" рассказал, что вдохновляет его на такие сюжеты

"Утро": японский писатель Кодзи Судзуки

"Если жизнь твоя не стоит на карте – игра, как известно, не стоит свеч" – это цитата из книги Кодзи Судзуки "Звонок", по которой снято уже несколько культовых фильмов ужасов. На днях писатель побывал в Москве на фестивале современной японской культуры J-FEST, после чего посетил студию "Москвы 24".

О вдохновении

– Это можно выразить одним словом – вдохновение. 23 года назад меня посетило вдохновение, которое сказало – что я могу сесть за стол и написать книгу в 500 страниц. Но оно мне не подсказало сюжет, поэтому когда я печатал книгу, я не знал, что произойдет через 10 страниц... На самом деле "Звонок" – это история о том, как отец защищает семью – свою жену и свою дочь. Роман я написал 23 года назад, в то время я женился и у нас родилась дочь – на тот момент ей было два года. Я писал, параллельно воспитывая дочку, поэтому я вложил в книгу свой опыт по воспитанию ребенка.

Какая киноверсия все же лучше: японская или американская?

– Это трудный вопрос: и та, и другая версии в общем очень хорошие, и та и другая мне нравятся. Какие особенности есть: японская картина была снята с очень маленьким бюджетом. Финансирование американской версии в 30 раз больше, поэтому этот фильм как кинематографический продукт снят на очень высоком уровне.

Об издании на туалетной бумаге

– Я согласился на это, потому что считаю, что очень важно делать что-то интересное для людей – то, что до тебя еще никто не делал.

Напомним, книга "Звонок" переведена на многие в языки, в Великобритании она вышла даже на туалетной бумаге стоимостью 2,5 доллара.

Самым известным романом 55-летнего писателя стал "Звонок". Книга была опубликована в 1991 году и с тех пор на ее основе сняли несколько фильмов. Полностью цикл романов "Звонок" включает четыре книги: "Звонок", "Спираль", "Петля" и "Рождение". Кроме "Звонка" несколько раз был экранизирован роман писателя под названием "Темные воды".