Более тысячи столичных семей получат субсидии на жилье

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

В 2015 году более 1050 семьей-очередников получили уведомления о предоставлении субсидий для улучшения жилищных условий. При этом 50 семей из них – многодетные. Об этом сообщает пресс-служба департамента городского имущества.

Как отмечает глава департамента Владимир Ефимов, субсидии предоставляются исходя из времени принятия на учет и даты подачи заявления. В противном случае это нарушит права других очередников.

"Обеспечение многодетных семей жильем и социальными выплатами во внеочередном порядке, в рамках действующего законодательства, нарушит права иных очередников, в том числе в составе семей которых имеются дети-инвалиды, ветераны и иные социально незащищенные категории граждан", - подчеркнул Ефимов.

Как встать на жилищный учет

Тем не менее, для семей с тремя и более детьми, состоящих на жилищном учете или учете нуждающихся в содействии города в приобретении жилых помещений, предусмотрен ряд льгот:

списание 30 процентов от выкупной стоимости, приобретаемой у города квартиры при заключении договора купли-продажи с рассрочкой платежа или договора купли-продажи с использованием социального ипотечного жилищного кредитования;

списание стоимости 30 процентов площади жилого помещения за приобретаемое у города жилое помещение при рождении (усыновлении) детей в период действия договора купли-продажи с рассрочкой платежа. При этом размер списания не может превышать остаток невыплаченной стоимости жилого помещения;

возможность использования материнского капитала для погашения задолженности при приобретении жилого помещения из жилищного фонда города Москвы;

предоставление субсидии для строительства или приобретения жилого помещения в размере нормативной стоимости жилого помещения (100 процентов).

Ранее гендиректор Фонда капитального ремонта Артур Кескинов сообщал, что более 2,5 миллиона москвичей предоставят в текущем году льготы на капремонт. Всего поддержка горожанам составит 6 миллиардов рублей.

Для получения льгот владельцам квартир необходимо обратиться в Городской центр жилищных субсидий и написать заявление.