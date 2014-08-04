Соцкарта москвича позволит посетить теннисный "Кубок Кремля" бесплатно

Фото: www.soccard.ru

Держатели социальных карт москвича смогут посетить международный теннисный турнир "Банк Москвы Кубок Кремля" бесплатно, сообщает пресс-служба турнира.

Такое решение было принято в рамках празднования 25-летия турнира и 15-летия его сотрудничества с Банком Москвы.



Социальная карта нового поколения

Социальная карта москвича позволит бесплатно посмотреть теннисные поединки в течение первых 6 дней турнира - с 11 по 16 октября. Для этого нужно будет предъявить соцкарту и документ, подтверждающий право на нее.

На финал соревнований - с 16 по 19 октября - держатели карт смогут купить билеты с 15-процентной скидкой.





XXV Международный теннисный турнир "Банк Москвы Кубок Кремля" пройдет в спорткомплексе "Олимпийский". Участие в турнире уже подтвердили Эрнест Гулбис, Ришар Гаске, Фабио Фоньини, Каролин Возняцки, Екатерина Макарова, Анастасия Павлюченкова и другие известные теннисисты.

Стоит отметить, что держателями социальных карт являются инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и труда, участники боевых действий, труженики тыла, дети-сироты, один из супругов в многодетной семье, а также беременные женщины. Обладателями соцкарт уже стали более 5,2 миллиона москвичей. С помощью карты можно совершать бесконтактные платежи в магазинах, автозаправках и аптеках, переводить деньги по интернету, оплачивать проезд.