Самым популярным курортом у россиян стал турецкий Кемер

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Турецкий Кемер стал самым популярным курортом россиян этим летом. Такие данные сообщила 25 июля Ассоциация Туроператоров (АТОР) на основании анализа поисковых запросов туристов и агентств в системе бронирования sletat.ru.

В исследовании учитывались запросы, сделанные в период с 1 ноября 2013 года по 9 июля 2014, на даты с 1 апреля 2014 по 31 октября. Специалисты АТОР анализировали пять наиболее популярных у российских туристов пляжных направлений: Турцию, Грецию, Испанию, Италию и Кипр.

Выяснилось, что в Турции туристов из России больше всего привлекает Кемер – его выбирают 15,7 процентов туристов. Также в списке любимых турецких курортов - Аланья, Сиде, Белек, Анталья и Мармарис. На окрестные пляжные отели пришлось более 60 процентов запросов от путешественников. Туристы в Турции предпочитают не экономить: 86 процентов выбирают отели категории 5*.

В Греции "самый российский" курорт – остров Крит, на него приходится более 40 процентов турпотока из России. Сильно отстают Халкидики, острова Родос, Корфу, Закинф и Кос. Россияне, предпочитающие отдых в Греции, более практичны, чем поклонники турецких пляжей: 48 процентов выбирают отели 4*, и 42 процента раскошеливаются на 5*.

В Испании, которая занимает третье место в списке самых популярных летних направлений, россияне особенно любят Тенерифе: он фигурирует в 11,5 процентах запросов от российских курортников. Чуть уступают Коста Дорада, Майорка и Коста Брава – у них примерно по десять процентов запросов. Еще в шестерку вошли Барселона, Коста Бланка и Коста дель Соль. На испанских берегах россияне особенно экономны: 46 процентов предпочитают отели 3*

В Италии 12 процентов наших соотечественников отправляются в регион Эмилия Романья, где расположен известный не не очень дорогой курортный город Римини. На втором месте Сицилия (10,8 процента запросов), далее следуют Неаполитанская Ривьера, Венеция и Лидо ди Езоло, Сардиния и Рим. Из отелей особой популярностью также пользуются "трешки" (42 процента запросов).

Наконец, на Кипре россиян чаще всего можно встретить на пляжах Айя-Напа (36,7 процента). Второе место занял Протарас, третье – Лимассол, еще популярны Пафос и Ларнака. Самая популярная категория отелей Кипра – 4* (36 процентов запросов).