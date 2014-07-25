Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

25 июля 2014, 11:44

Самым популярным курортом у россиян стал турецкий Кемер

лето туризм путешествия туристы туроператоры

Фото: ИТАР-ТАСС

Турецкий Кемер стал самым популярным курортом россиян этим летом. Такие данные сообщила 25 июля Ассоциация Туроператоров (АТОР) на основании анализа поисковых запросов туристов и агентств в системе бронирования sletat.ru.

В исследовании учитывались запросы, сделанные в период с 1 ноября 2013 года по 9 июля 2014, на даты с 1 апреля 2014 по 31 октября. Специалисты АТОР анализировали пять наиболее популярных у российских туристов пляжных направлений: Турцию, Грецию, Испанию, Италию и Кипр.

Ссылки по теме

Выяснилось, что в Турции туристов из России больше всего привлекает Кемер – его выбирают 15,7 процентов туристов. Также в списке любимых турецких курортов - Аланья, Сиде, Белек, Анталья и Мармарис. На окрестные пляжные отели пришлось более 60 процентов запросов от путешественников. Туристы в Турции предпочитают не экономить: 86 процентов выбирают отели категории 5*.

В Греции "самый российский" курорт – остров Крит, на него приходится более 40 процентов турпотока из России. Сильно отстают Халкидики, острова Родос, Корфу, Закинф и Кос. Россияне, предпочитающие отдых в Греции, более практичны, чем поклонники турецких пляжей: 48 процентов выбирают отели 4*, и 42 процента раскошеливаются на 5*.

В Испании, которая занимает третье место в списке самых популярных летних направлений, россияне особенно любят Тенерифе: он фигурирует в 11,5 процентах запросов от российских курортников. Чуть уступают Коста Дорада, Майорка и Коста Брава – у них примерно по десять процентов запросов. Еще в шестерку вошли Барселона, Коста Бланка и Коста дель Соль. На испанских берегах россияне особенно экономны: 46 процентов предпочитают отели 3*

В Италии 12 процентов наших соотечественников отправляются в регион Эмилия Романья, где расположен известный не не очень дорогой курортный город Римини. На втором месте Сицилия (10,8 процента запросов), далее следуют Неаполитанская Ривьера, Венеция и Лидо ди Езоло, Сардиния и Рим. Из отелей особой популярностью также пользуются "трешки" (42 процента запросов).

Наконец, на Кипре россиян чаще всего можно встретить на пляжах Айя-Напа (36,7 процента). Второе место занял Протарас, третье – Лимассол, еще популярны Пафос и Ларнака. Самая популярная категория отелей Кипра – 4* (36 процентов запросов).

Курортный рейтинг

Список стран-лидеров летнего отдыха россиян в 2014 году интересно сравнить с аналогичным рейтингом прошлого года, составленным на основании данных системы мониторинга туристического рынка TourMarket.info. Эта система анализировала запросы туристов на популярном сайте TopHotels и в системах бронирования.

Самыми популярными курортными странами россиян в прошлом году были, как и в этом, были Турция, Греция и Испания. А вот на четвертом месте в рейтинге еще держался Египет, за которым следовал Кипр. Затемшли Таиланд, Тунис, Болгария, Италия и Черногория.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать