В Подмосковье открылись два пожарно-спасательных поста

Фото: ИТАР-ТАСС

В Московской области состоялось открытие двух пожарно-спасательных постов - в Лотошинском и Щелковском районах. Уже сегодня вечером пожарные расчеты заступят на свое первое боевое дежурство.

В ГУ МЧС Подмосковья отметили, что обеспечение пожарной безопасности - одна из приоритетных задач регионального правительства, освещенная в программе временно исполняющего обязанности губернатора Мособласти Андрея Воробьева "Наше Подмосковье. Приоритеты развития".

В целях выполнения этой программы, а также реализации долгосрочной целевой программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Московской области на 2013-2015 годы" в Подмосковье ведется строительство пожарных депо для добровольных пожарных команд.

Всего на территории области с 2012 года было запланировано введение в эксплуатацию 78 модульных зданий пожарных постов.

"Первый пост был открыт в сентябре 2013 года, а с начала этого года посты открываются по два в неделю. Сегодня, 16 мая, заработал 14-й объект", - пояснила M24.ru сотрудник пресс-службы подмосковного МЧС Наталья Данилова.

Она отметила, что решение о возведении пожарных постов было принято после того, как в 2010 году область захлестнула волна лесных пожаров.

"После этих пожаров и аномально жаркого лета 2010-го был принят регламент по прибытию пожарных расчетов к местам возгорания. Так в городской местности норматив составляет 10 минут, а в сельской - 20. Но на территории Подмосковья есть удаленные населенные пункты, куда наши сотрудники не могут прибыть по установленному регламенту в срок. В связи с этим было принято решение в этих местах - поселках, селах и деревнях - открыть модульные пожарные посты. От оперативного реагирования наших сотрудников зависит жизнь людей и спасение их жилья", - отметила Наталья Данилова.

Она подчеркнула, что на следующей неделе заработает еще один объект в поселке Денежниково Раменского района области. В мероприятии планируется участие исполняющего обязанности губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Екатерина Карачева