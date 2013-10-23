Форма поиска по сайту

23 октября 2013, 10:20

Культура

Как стать успешным бизнесменом

Фото: ИТАР-ТАСС

Бизнесмен, автор 45 книг и создатель нескольких сотен аудио- и видеопрограмм по управлению своим делом Брайан Трейси прочтет в среду, 23 октября, лекцию "Все об успешных продажах для предпринимателей" в кампусе Московской школы управления "Сколково". Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию занятия, которое пройдет в рамках проекта Speakers Nights.

Трейси является президентом компании трех компаний, ведет активную общественную деятельность и на его счету – проведение уже более 5 тысяч семинаров и мастер-классов по лидерству, продажам, стратеги, креативному мышлению, самооценке, постановке целей и многим другим темам, которые помогают предпринимателям по всему миру повысить эффективность своего бизнеса. Брайан исследует экономику, историю, философию, психологию предпринимательства.

Известный идеолог бизнеса расскажет в "Сколково" о том, как сделать не только свою работу, но и свою жизнь более эффективной и яркой, а также раскроет секреты успешных продаж.

Начало трансляции – в 20.00.

Трансляция завершена.

