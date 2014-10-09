Научные бои и бал роботов: куда пойти на Московском фестивале науки

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

С 10 по 12 октября в столице пройдет Московский фестиваль науки. Более 100 вузов, музеев и научных центров Москвы откроют свои двери для энтузиастов. Всего в этом году в рамках фестиваля задействуют 80 городских площадок. Сетевое издание M24.ru составило программу самых интересных мероприятий фестиваля.

Лекции

"Вакцина против рака"

Где: Шуваловский корпус МГУ, сектор В, ауд. 2

Когда: 11 октября 2014, 10.30 - 12.00

Профессор Харальд цур Хаузен получил Нобелевскую премию в области физиологии и медицины в 2008 году "за открытие вирусов папилломы человека, вызывающих рак шейки матки". Истоки этого исследования – в середине 1970-х, когда профессор цур Хаузен обнаружил, что женщины, страдающие раком шейки матки, неизменно заражены вирусом папилломы человека.

Харальд цур Хаузен расскажет, для чего нужна вакцинация против рака для женщин, когда и кому ее надо проводить и следует ли делать прививки и юношам.

"Уральский метеорит "Челябинск": факты и уроки"

Где: Фундаментальная Библиотека МГУ, актовый зал

Когда: 11 октября, 10.30 - 11.30

В феврале прошлого года над Челябинском можно было наблюдать яркое зрелище - падение большого метеорита. Проведенные исследования позволили реконструировать его историю и сделать вывод, что "Челябинск", как назвали метеорит, это фрагмент гораздо большего тела, чей возраст близок к возрасту Солнечной системы.

На своей лекции руководитель отдела планетных исследований и космохимии Института геохимии и аналитической химии РАН им. В.И.Вернадского, академик Михаил Маров расскажет об этих исследованиях и объяснит, дает нам изучение метеоритов в целом.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

"Как мы понимаем других: зеркальный механизм"

Где: Шуваловский корпус МГУ, сектор В, ауд. 4

Когда: 11 октября, 10.30 - 11.30

Профессор Пармского университета Джакомо Ризолатти расскажет про одно из удивительных открытий последних десятилетий - зеркальные нейроны. Так называют необычные клетки головного мозга, которые активизируются при наблюдении за выполнением какого-либо действия точно так же, как если бы это действие выполнялось самостоятельно.

Этот зеркальный механизм первоначально был обнаружен у обезьян, но со временем выяснилось, что он так же работает и в человеческом мозге. Зеркальные нейроны, считает профессор Джакомо Риззолатти, которому это открытие принесло мировую известность, помогают нам лучше понимать других людей, причем через прямую симуляцию, а не рационального анализа.

Зеркальные нейроны, по мнению ученого, помогают нам понять не только действия, но и намерения других.

"Экзопланеты: в поисках второй Земли"

Где: Фундаментальная библиотека МГУ, актовый зал

Когда: 11 октября, 11.45 – 12.45

Еще недавно слово "экзопланета" казалось нам непривычным, а сегодня о существовании планет вне Солнечной системы наслышан едва ли не каждый житель Земли. Казалось бы, совсем недавно, лишь в середине 1990-х была открыта первая такая планета, сегодня счет пошел на многие сотни.

И самый главный вопрос, который сейчас волнует ученых: есть ли жизнь в этих далеких космических мирах. Тысячелетия назад человечество размышляло, действительно ли мы одиноки во Вселенной или есть другие миры.

Поиски второй Земли – фантастика или трезвый расчет? Есть ли у нас шанс встретить братьев по разуму в глубинах Вселенной? Директор Института космических исследований РАН, академик Лев Зеленый приглашает к размышлению над этими вопросами.

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

"Изучение иностранных языков современной эпохи: миссия выполнима?"

Где: Шуваловский корпус МГУ, сектор В, ауд. 3

"3D лабиринт: наука, техника, искусство"

Где: Фундаментальная Библиотека МГУ, актовый зал

Когда: 11 октября, 13.00 - 14.00

На этой лекции член-корреспондент РАН, директор Института истории естествознания и техники имени С.И.Вавилова РАН, летчик-космонавт Юрий Михайлович расскажет, как искусствознание помогло создать систему стыковки космических аппаратов и можно ли, глядя на творение инженера, создать новую математическую теорию.

Наука, техника и искусство – три координаты лабиринта, по которому путешествует множество людей (точнее, их мозг), - влияют друг на друга. Искать путь в лабиринте, придерживаясь только одной координаты, ошибочно. Если вы думаете только о физике и не интересуетесь искусством, ваш мозг не в состоянии будет достичь результатов, которых добился бы, дай вы ему возможность тренинга, например, в музыке", - говорит Юрий Батурин.

"Синтетическая биология. Складываем Жизнь по кирпичикам"

Где: Шуваловский корпус МГУ, сектор В, ауд. 4

Когда: 11 октября, 11.45 - 13.00

Одиноки ли мы во Вселенной? Человечество давно задается этим вопросом. Результаты последних исследований дают все больше оснований считать, что жизнь существует и за пределами земного пространства. Но как она выглядит?

Внеземные формы жизни могут отличаться от того, что нам привычно, не только физиологически, но и по своей молекулярной структуре. Можно ли получить представление об этом, оставаясь в исследовательской лаборатории? Этой теме будет посвящена лекция профессора Стивена Беннера из Американского Фонда прикладной молекулярной эволюции.

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

"Фундаментальные исследования пространственной структуры сложных белковых молекул и наша повседневная жизнь"

Где: Шуваловский корпус МГУ, сектор В, ауд. 2

Когда: 11 октября, 12.15 - 13.45

В своей лекции профессор Вютрих проиллюстрирует воздействие своих фундаментальных исследований в двух областях на нашу повседневную жизнь, а также расскажет об исследованиях структуры молекул белка, будучи основной целью экспериментов в области ядерно-магнитно-резонансная спектроскопии.

Также Профессор Вютрих объяснит, почему эти исследования открывают новые горизонты идей, которые позволят человечеству, например, улучшить питание человека или создать новые формы медицинской помощи.

"От материи к жизни. Химия? Да, химия"

Где: Шуваловский корпус МГУ, сектор В, ауд. 2

Когда: 11 октября, 16.00 - 17.30

Лауреат нобелевской премии, выдающейся французский химик и член Консультативного научного совета фонда "Сколково"Жан-Мари Лен представит лекцию о значении химии в эволюции вселенной, молекулах и молекулярных архитекурах, а также о создании нового поколения организованных молекулярных структур.

Тема его выступления : "От материи к жизни. Химия? Да, химия". Именно эволюция вселенной путем самоорганизации приводит к возникновению все более и более сложных форм материи – вплоть до появления живой и мыслящей материи.

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

"Репрограммирование клеток: вверх по лестнице, идущей вниз"

Где: Фундаментальная библиотека МГУ, актовый зал

Когда: 12 октября, 10.30 - 11.30

В организме взрослого человека каждую минуту возникают новые специализированные клетки крови, кожи и других тканей. Через какое-то время они умирают. Открытие технологий, удостоенных Нобелевской премии в 2012 году, предоставляет возможность изменить судьбу клетки, перевести ее в "юное" состояние стволовой клетки и получить из одной-единственной все многообразие специализированных типов клеток – таких, как нейроны, клетки печени, сердца и еще более 200 типов. Об этом расскажет доктор биологических наук, профессор, научный руководитель отдела эпигенетики ИО Ген им. С.И. Вавилова РАН, Сергей Киселев.

"Бактериальные метиломы: сложный технический термин, который легко объяснить"

Где: Шуваловский корпус МГУ, сектор В, ауд. 2

Когда: 12 октября, 11.30 - 13.00

Сэр Ричард Робертс – знаменитый британский биохимик и молекулярный биолог, открывший интроны в эукариотической ДНК и механизм сплайсинга. Вместе с Филлипом Шарпом Робертс получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине 1993 года "за открытие, независимо друг от друга, прерывистой структуры гена".

Родившийся в английском городке Дерби в семье автомеханика, Робертс удостоился почетного звания рыцаря и Соединенного Королевства. Сейчас он возглавляет научный центр New England Biolabs в штате Массачусеттс.

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Телемосты

Телемост с Международной космической станцией

Где: Шуваловский корпус МГУ, сектор В, ауд. 2

Когда: 11 октября, 14.00 - 16.00

В субботу пройдет телемост между посетителями фестиваля и экипажем Международной космической станции. Космонавты ответят участникам на самые животрепещущие вопросы о жизни и работе на орбите, которые будут отобраны по итогом специального онлайн-конкурса совместным жюри из числа экспертов Центра управления полетами и НИИ Ядерной Физики.

Отметим, что вы могли оставить свои вопросы на нашем сайте. Онлайн-трансляцию телемоста с космонавтами также можно будет посмотреть на M24.ru.

Телемост с ЦЕРНом

Где: Шуваловский корпус МГУ, сектор В, ауд. 2

Когда: 12 октября, 14.00 - 16.00

Московский государственный университет и Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) - давние партнеры по передовым исследованиям в области физики элементарных частиц. В этом году CERN празднует свой 60-тилетний юбилей.

По этому случаю ведущие мировые ученые расскажут об экспериментах, в которых был открыт бозон Хиггса, о его важности в современной картине строения мира и о других тайнах материи, над раскрытием которых они трудятся каждый день.

Фото: ТАСС, Павел Комаров

Научные шоу

Где: Фундаментальная Библиотека МГУ, зал-трансформер

Когда: 11 октября, 15.45 – 18.15

В субботу в Фундаментальной библиотеке МГУ состоятся "Научные бои" - научно-популярные лекции, призванные рассказать широкой публике об интересных научных изобретениях и исследованиях просто и понятно.

Мероприятие состоит из серии коротких выступлений ученых и исследователей, где они лично представляют свои идеи и механизмы их реализации. Жюри определяет лидеров Боев, но победителя выберет публика.

Главное требование - нельзя использовать слайды. Участники могут прибегнуть к любым другим способам презентовать свои идеи – использовать различные предметы, рисовать, ставить химические опыты, задействовать друзей и зрителей для демонстрации идей.

Главный приз - международная стажировка с командой ведущих инноваторов России. Призеров также ждут iPad mini и другие ценные призы. Кроме того, предусмотрены специальные номинации от партнеров конкурса и памятные статуэтки для всех участников.

Уникальное шоу по химии доктора Хала

Где: Фундаментальная библиотека МГУ, актовый зал

Когда: 11-12 октября, 17.00 – 18.00

В актовом зале фундаментальной библиотеки МГУ свои шоу-лекции представит доктор Хал Сосабовски - старший преподаватель химии в Брайтонском университете. Доктор Хал создал свое шоу в 2009 году и путешествовал с ним по многим странам. Миссия доктора Хала - показать, как можно постичь окружающий нас мир через игру.

"Я люблю делать процесс обучения увлекательным. Иногда те вещи, которые мы узнаем в школе, скучны. Я помню, как тяжело было решать уравнения, но некоторые вещи можно оживить, главное - знать, как это сделать. Мой любимый предмет - химия, и я много времени провожу за тем, чтобы из каждого эксперимента сделать незабываемое событие", - утверждает сам ученый.

Физикантен & Co

Где: Фундаментальная библиотека МГУ

Когда: 11 октября 18.30 – 19.30, 12 октября 15.40 – 16.40

Физикантен & Co - команда ученых, актеров и ведущих из Германии, которая собрала уже более полумиллиона зрителей по всему миру, и теперь даст два представления во Дворце пионеров на Воробьевых горах.

Посетителей шоу ждут электронные эксперименты над голосом, огненные столбы и самые неожиданные летающие предметы.

Артнаука: Физика Невозможного

Где: ЦВК "Экспоцентр"

Когда: 10 октября, 12.00

"Артнаука: Физика невозможного" – это российский научно-развлекательный образовательный проект, специализирующийся на научных шоу, воркшопах и оригинальных форматах. На площадке в комплексе "Экспоцентра" каждый желающий сможет поучаствовать в ярких опытах, основанных на законах физики и химии.

Посетители смогут заморозить предметы жидким азотом, изменить окраску живых цветов, рисовать ягодами, взрывать и поджигать. Среди воркшопов - молекулярная кулинария, нитробар, 3D-рисование, фрактальное плетение, азотный мастер-класс, а также создание Art&Science инсталляций, организация инновационных открытий и презентаций и многое другое.

Выставки

Бал роботов

Увидеть лучших роботов в мире можно на "Балу роботов" с 10 по 12 октября. Разработчики из Кореи, Новой Зеландии и Франции представят умные машины и роботехнику.

Исследовательский институт интеллектуальных систем продемонстрирует японского тюленя PARO, Центр интеллектуальной роботехники Корейского института науки и технологии – друга и компаньона SILBOT и всезнайку MERO, Aldebaran Robotics – французского малыша NAO, Университет королевы Виктории – озорную лампу PINOKIO из Новой Зеландии.