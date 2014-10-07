На Московском фестивале науки проведут обзор работ Нобелевских лауреатов

Фото: ТАСС/Денис Вышинский

На Московском фестивале науки прочтут обзорные лекции на темы работ лауреатов Нобелевской премии 2014 года, сообщил на пресс-конференции ректор МГУ Виктор Садовничий.

"Каждая лекция на фестивале - это событие. На каждом мероприятии мы ожидаем около тысячи слушателей, кроме того, будут онлайн-трансляции. Естественно, будет обзор по результатам Нобелевской премии", - сказал Садовничий.

Напомним, 10-12 октября пройдет IX Московский фестиваль науки NAUKA 0+. Впервые в его истории гостями станут четыре нобелевских лауреата, а также крупные ученые мира, которые не только прочтут лекции, но и примут участие в общении с посетителями.

Также в рамках фестиваля пройдут телемосты с Международной космической станцией (МКС) и Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Любой желающий сможет напрямую задать вопросы космонавтам и ведущим ученым.

В Фундаментальной библиотеке МГУ представят первый российский медицинский экзоскелет, где в течение трех дней каждый сможет наблюдать его в действии. А во время церемонии открытия фестиваля победитель паралимпиады впервые выйдет в нем на сцену.

Кроме того, ученые представят первые исследования Челябинского метеорита. А знаменитые египтологи России и Чехии расскажут о традициях и привычках египтян, находках и сенсационных открытиях, а также о возникновении и падении цивилизации.

Фестиваль не ограничивается основными площадками МГУ и Экспоцентра. Более 100 вузов, музеев и научных центров Москвы откроют свои двери для любознательных и желающих прикоснуться к науке. В этом году в рамках фестиваля задействуют 80 городских площадок. С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.