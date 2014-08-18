Сборная России установила антирекорд ЧЕ по легкой атлетике

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Сборная России по легкой атлетике крайне неудачно выступила на проходившем в Цюрихе чемпионате Европы. Россияне завоевали всего три золотых медали, что стало абсолютно худшим результатом сборной за все время участия в первенствах континента.

В общекомандном зачете национальная команда России расположилась на четвертой строчке, пропустив вперед сборные Великобритании, Франции и Германии.

Золотом в составе нашей команды отметились прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, ходок Эльмира Алембекова и бегун Сергей Шубенков.

Отметим, что два года назад сборная России завоевала 4 золотых медали.

В целом, с каждым годом выступления сборной на первенстве континента становятся все менее успешными. Еще в 2002 году россияне с 7 золотыми медалями выиграли общий зачет.