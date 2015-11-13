Обвинения WADA в адрес РУСАДА не подтвердились – Мутко

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Обвинения Всемирного антидопингового агентства (WADA) в адрес Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по поводу предупреждений спортсменов о допинг-проверках не подтвердились. Об этом заявил министр спорта Виталий Мутко, передает телеканал "Москва 24".

"WADA обвиняет, что РУСАДА заранее предупреждала спортсменов, что приедет проверять. Но подтверждения эти факты не нашли. Ну как я могу делать выводы на основе предположений, которые не доказаны?", – приводит слова Мутко МИА "Россия сегодня".

Министр также заявил, что Россия категорически отвергает тот факт, что она не соответствует кодексу WADA.

Он добавил, что план действий правительства России, связанного с расследованием допингового скандала, будет опубликован после решения Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

"Сегодня ВФЛА (Федерация легкой атлетики России – m24.ru) дала пояснения по поводу работы комиссии. Я подписал обращение, что мы готовы содействовать тому, чтобы наша легкая атлетика была приведена к тем стандартам, который они хотят нам предложить. Но давайте это сделаем вместе. Мы готовы на любые меры.

Глава Минспорта также подчеркнул, что российские легкоатлеты могут пропустить несколько соревнований из-за допингового скандала, но запрет на их участие в Олимпийских играх или чемпионате мира, по его мнению, был бы глупостью.

Отвечая на вопрос о том, не планирует ли он покинуть пост министра, Виталий Мутко ответил отрицательно.

"Я об этом не думаю. Да, я несу персональную ответственность, где-то недоработал сам, мог где-то следить дополнительно. То, что вы слышите от меня, это чистая правда. Мне стесняться нечего. Как и после Ванкувера это было, мне такие вопросы тоже задавали. Но суть не в отставках, а в сути самого вопроса. Покажите, где мы сделали что-то не так, за что должна быть отставка?", – сказал министр.

Напомним, 9 ноября в Женеве состоялась пресс-конференция Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором был представлен доклад о применении допинга в России. Российскую сторону обвинили в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и рекомендовали Международной ассоциации легкоатлетических федерации (IAAF) отстранить российских легкоатлетов от участия в соревнованиях под ее эгидой, в том числе в Олимпиаде-2016.

Также из документа следует, что глава московской лаборатории WADA Григорий Родченков отдал приказ уничтожить 1417 допинг-проб российских атлетов, чтобы помешать расследованию. Родченков дал указания по уничтожению допинг-проб за три дня до того, как комиссия прибыла в Москву в декабре прошлого года. Пробы должны были отправить для повторного тестирования в другие лаборатории.