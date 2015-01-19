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19 января 2015, 13:07

Пешеходную дорожку на западе столицы превратили в каток

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Видео от читателя M24.ru

Москвичи используют в качестве катка пешеходную дорожку на улице Бакинских комиссаров, дом 8, корпус 3. По ледяной поверхности катаются взрослые и дети.

Видеозапись зимних развлечений находчивых москвичей в редакцию сетевого издания M24.ru прислали читатели.

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Добавим, что в этом сезоне в столице работают около 1,5 тысячи санкционированных открытых и крытых катков. При этом самым большим в стране официально признан каток на ВДНХ. Он вошел в Книгу рекордов России сразу в двух категориях: как самый большой каток с искусственным льдом и как крупнейшая ледовая площадка в целом. Последний титул каток на ВДНХ забрал у своего "конкурента" из Парка Горького.

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