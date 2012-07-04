Открыт портал для жалоб москвичей на незаконные ларьки

С 4 июля на портале «Наш город» появился новый сервис, на котором москвичи могут пожаловаться на незаконно размещенные торговые объекты.

На портале уже доступна схема размещения нестационарных торговых объектов. Если вызывающий вопросы торговый павильон не нанесен на эту схему, то он является незаконным и горожане имеют возможность сообщить об этом властям. Для этого нужно набрать в строке поиска адрес, по которому находится палатка-«нелегал».

Сначала можно будет оставлять комментарии по проблеме незаконных на территориях, подведомственных префектурам административных округов. Эти территории не включают в себя парки культуры и отдыха, музеи-усадьбы, метрополитен, подземные переходы, а также земли, находящиеся в федеральной и частной собственности. В дальнейшем же появится возможность для комментирования по другим территориям в границах Москвы, отмечается в сообщении.

Портал «Наш город. Программа развития Москвы» был создан по инициативе мэра и правительства Москвы в октябре 2011 года, чтобы дать жителям возможность участвовать в управлении развитием своего города, контролировать своевременность и качество работ в рамках реализации программы комплексного развития города.