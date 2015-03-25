Курсы доллара и евро упали на полтора рубля

Курс доллара на 26 марта составил 57,39 рублей

Центробанк России понизил официальные курсы доллара и евро до годового минимума, сообщается на сайте регулятора. За утро рубль серьезно укрепился по отношению к бивалютной корзине.

Курс доллара упал на 1 рубль 38 копеек до уровня 57 рублей 38 копеек. За евро дают 62 рубля 76 копеек. Таким образом, европейская валюта подешевела более чем на полтора рубля.

Стоит отметить, что на Московской валютной бирже рубль продолжает укрепляться. В настоящее время доллар торгуется уже ниже 57 рублей.

Отметим, с начала января Центробанк потратил более двух миллиардов долларов для стабилизации курса. Рекордного снижения рубль достиг 18 декабря прошлого года, когда официальный курс доллара превысил 67,78 рубля, а евро – 84,58 рубля. За два дня до этого ЦБ поднял ключевую ставку с 10,5% до 17%. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. С 16 марта 2015 года ключевая ставка составляет 14%.

Ключевая ставка – это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.