В "Активном гражданине" предложили выбрать место для памятника князю Владимиру

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Москвичи могут поучаствовать в выборе места для памятника князю Владимиру. Соответствующий опрос стартовал в проекте "Активный гражданин".

Как сообщает пресс-служба проекта, результаты электронного референдума будут переданы в комиссию Мосгордумы по монументальному искусству для принятия окончательного решения.

В конкурсе участвуют три площадки - Боровицкая и Лубянская площади, а также набережная у парка "Зарядье". Эти три места были определены в ходе работы архитекторов, геодезистов, скульпторов и историков.

Отметим, что данный опрос дублирует интернет-голосование, инициированное Российским военно-историческим обществом (РВИО), которое проходит на официальном сайт общества.

Изначально памятник князю Владимиру планировалось разместить на смотровой площадке Воробьевых гор. Однако этот выбор вызвал множество протестов. Площадку не одобрила часть жителей столицы, кроме того, специалисты говорили о том, что существует риск возникновения оползней на склонах Воробьевых гор.

В этом году отмечается 1000-летие со дня смерти князя Владимира. Памятник, по проекту Народного художника России Салавата Щербакова, планируется установить в день народного единства 4 ноября.