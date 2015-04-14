Битломаны не увидят памятник Джону Леннону в Москве

Фото: ТАСС/репродукция

Комиссия по монументальному искусству отказала в установке памятника знаменитому музыканту Джону Леннону в Москве. Об этом рассказал глава комиссии Лев Лавренов, сообщает Агентство "Москва".

"Насколько я понимаю, все против. И не думайте, что если вы определите источник финансирования, место, и проведете конкурс, то мы его поддержим. Этого не будет", – подчеркнул Лавренов.

Инициатором установки памятника выступил фонд "Третий Рим". Предполагалось, что монумент поставят в парке или сквере имени Джона Леннона. Точной информации о том, какой именно парк получил бы имя в честь музыканта, – не поступало.

Отметим, что памятник Джону Леннону в августе прошлого года был открыт на Алтае. Двухметровый монумент установлен у реки. Также памятники Леннону есть в аэропорту Ливерпуля, у входа в ливерпульский клуб "Каверн", на фасаде ливерпульского отеля, в парке в Гаване и даже в городе Могилев-Подольский.

Джон Леннон – рок-музыкант, певец, композитор, художник, писатель. Был убит в 1980 году. Леннон - участник культовой британской группы The Beatles, легендарной "ливерпульской четверки", оказавшей значительное влияние на рок-музыку. Бэнд признается одной из наиболее успешных команд XX века - как в творческом, так и в коммерческом плане.