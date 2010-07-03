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Культура

30 сентября, 14:04

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Эксперты объяснили, почему в тиражном искусстве Энди Уорхола все картины – подлинники

Скандал в Новой Третьяковке: почему посетители усомнились в подлинности работ Энди Уорхола
культура истории

В Новой Третьяковке выставка картин художника Энди Уорхола открылась со скандалом. Посетители усомнились в оригинальности работ. Представители Третьяковки заявили, что музей тут ни при чем. Разбираемся в подробностях случившегося и объясняем, почему оригиналов картины в тиражном искусстве может быть бесконечное множество.

Подлинники или копирайт?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Выставка "Я, Энди Уорхол" с работами знаменитого американского художника открылась в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу 25 сентября. Там представлены порядка 200 работ основателя стиля "коммерческий поп-арт", включая знаменитые полные портфолио "Мэрилин", "Банки с супом Кэмпбелл", "Мао", "Цветы", "Вымирающие виды" и другие. В качестве экспонатов также выставлены иллюстрации, обложки журналов и пластинок, кинофильмы "Пробы" и "Эмпайр".

"Триумфальное возвращение Уорхола в Москву!", "Первая масштабная выставка в России за 15 лет", – гласили афиши. Однако уже первые посетители усомнились в оригинальности представленных работ. В интернете разгорелись бурные дискуссии после того, как в одном из Telegram-каналов заметили, что лицензия на выставку была куплена у фонда, который не владеет самими работами, а только правом на их использование. Третьяковку стали обвинять в том, что в залах представлены не подлинники, а просто картинки, фактически копирайт.

Ответ Третьяковки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

После многочисленных нападок в Третьяковской галерее заявили, что не занимались организацией данного мероприятия и залы, где расположена эта экспозиция, функционируют как независимая структура.

Выставка "Я, Энди Уорхол" проходит в выставочных залах, переданных Государственной Третьяковской галереей в безвозмездное пользование Союзу художников России, выставочные залы расположены на 4-м этаже здания по адресу Крымский Вал, 10, и функционируют как независимая от Третьяковской галереи структура.
пресс-служба Государственной Третьяковской галереи

"Третьяковская галерея осуществляет на этой площадке деятельность, связанную исключительно с обеспечением содержания здания, и в выставочную программу, осуществляемую в пространствах, переданных Союзу художников России, не вмешивается", – отметили в пресс-службе.

По словам куратора выставки Джанни Меркурио, большинство работ были привезены с исторической родины семьи Энди Урхола, Словакии, а также Италии. "Они имеют сертификат подлинности от Фонда Энди Уорхола", – заявил Меркурио.

Мнение искусствоведов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Искусствовед, директор Музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин уже посетил выставку "Я, Энди Уорхол" и считает, что нападки на выставку могли произойти из-за непонимания техники, в которой работал американский художник.

Это авторская техника, тиражное искусство. В такой технике работы не производятся автором в одном экземпляре, они изначально создаются для того, чтобы выпустить тираж этих работ.
Михаил Миндлин
искусствовед, директор Музея имени Андрея Рублева

По словам Миндлина, картина может быть создана тиражом и 25, и 125 экземпляров, и более. Тогда под работой отмечается номер в тираже. "Если, например, это третий экземпляр из тиража в 25 штук, то пишется "3/25" и ставится авторская подпись. Тогда это, конечно, авторское произведение. Такого достаточно много в современном искусстве. И не только в современном", – сообщил Миндлин в диалоге с Москвой 24. "Такие работы оригинальны, но не уникальны", – добавил он.

В свою очередь, искусствовед Ольга Свиблова также считает, что оснований сомневаться в подлинности представленных картин нет. "В задачи художника Энди Уорхола входит создание тиражных произведений. Он создает и гравюры, и шелкографии, и портфолио, которые становятся тиражной жизнью Энди Уорхола. Это контролируемый художником процесс", – подчеркнула Свиблова.

Выставку работ Энди Уорхола заподозрили в демонстрации поддельных картин

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