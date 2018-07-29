Варвара Визбор: "В эмоциональном плане мне, наверное, восемь лет – не больше"

Фото: Олег Шаронов

Серия концертов под открытым небом Summer Sound пройдет на дизайн-заводе "Флакон" с 6-го по 12 августа. В течение недели там выступят более 20 артистов, представляющих самые разные тенденции развития современной российской сцены.

8 августа пройдет концерт Варвары Визбор – наследницы творческой династии Визборов, переосмыслившей бардовскую музыку своих легендарных прародителей и их современников, превратив ее в нечто свое и современное.

Незадолго до концерта Варвара ответила на вопросы портала Москва 24.



Самый популярный стереотип о вас

Внучка Визбора, наверное. Довольно часто спрашивают: "Мешает или помогает мне известная фамилия?" Лично я никогда не задавалась этим вопросом. Ведь то, что я исполняю некоторые песни дедушки и бабушки, исходит исключительно от души. Я иногда думаю, что, в принципе, мне же могли не понравиться песни, тексты, их мелодика. Но все наоборот.

Вещь, расстаться с которой выше ваших сил

Термос. В нем обычно вода или чай.

Что сделано, то сделано, но вы в это больше никогда не ввяжетесь

Никогда больше не поеду по Польше на автомобиле.

Фото: Мария Поспелова

На что вам никогда не хватало смелости?

На многие вещи. Отвечу цитатой из группы "Кино": "Встать и выйти из ряда вон, сесть на электрический стул или трон".

Ваш главный скрытый талант

Я доктор. "Мой друг доктор не знает, что делать со мной..." Да, я доктор.

За что в своей жизни вы заплатили слишком высокую цену?

Такого еще не было. Я думаю, что все мы живем, и за это обязательно заплатим.

В какой точке мира вам комфортнее всего?

Например, в Беларуси, в Минске.

Мечты детства, которые вам все-таки удалось воплотить

Петь, плясать и воображать!

На какой возраст вы себя чувствуете?

В эмоциональном плане мне, наверное, восемь – не больше.

Фото: Михаил Королев

Что может получить от вас какой-то эмоциональный отклик – музыка, книга или кино?

Из музыки – много всего, очень много, но больше всего люблю что-то из тех времен, когда музыка еще была живой – Нора Джонс, Sade, Simply Red. На самом деле, проще спросить, что мне не нравится – в плеере огромное разнообразие. Разве что рэпа немного, но он все же есть. Я, например, недавний поклонник Ноггано.

Из последних фильмов меня больше всех зацепил "Бегущий по лезвию 2049". Обожаю все картины Такеши Китано. И, конечно, Джим Джармуш.

Любимый писатель – Милорад Павич. Очень рекомендую его "Ящик для письменных принадлежностей". Из русской классики – Гоголь и Чехов. Боже, Чехов! Я, наконец, поняла, что краткость, в самом деле, – сестра таланта. А еще я в полном восторге от "Дня опричника" Сорокина.

Если бы вы могли исполнить одно любое желание, чье бы оно было и какое?

Почему одно желание? Я могу исполнить много желаний, и все они будут мои.

Место в Москве, куда хочется возвращаться из раза в раз

Крокус Сити Холл.