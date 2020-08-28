"Вратарь Галактики", "Не входи", "Довод" и другие кинопремьеры уходящего лета

С 27 августа в прокат выходит "Вратарь Галактики" – отечественный "Валериан и город тысячи планет", триллер "Не входи" с Уильямс – Арьей Старк из "Игры престолов", а с 31 августа – российский сериал про реалити шоу в Сибири "Игра на выживание". Кинокритик The City Егор Москвитин рассказывает о самых главных премьерах уходящего лета.

"Довод"

Фото: кадр из фильма "Довод"; режиссер – Кристофер Нолан; сценарий – Кристофер Нолан; производство – Syncopy Films, Warner Bros. Pictures

Русский оружейный барон родом из закрытого советского городка получает в свои рабоче-крестьянские руки могущественную технологию – машину, способную отправлять предметы и людей из будущего в настоящее. И вот, лежа на яхте в Южно-Китайском море, наш соотечественник (сыгранный легендой британской сцены Кеннетом Браной) подумывает о том, как бы уничтожить весь мир.

Остановить его собираются американец (Джон Дэвид Вашингтон) и британец (Роберт Паттинсон) – два супершпиона, которым не страшны ни русские головорезы (во главе с Юрием Колокольниковым), ни английские леди (удивительная актриса Элизабет Дебики, почти двухметровая блондинка из страстей и фарфора), ни парадоксы путешествий во времени.

"Довод", несмотря на абсурдный сюжет, – вполне себе вершина технического гения Кристофера Нолана, автора таких выдающихся визуальных и драматургических головоломок, как "Начало", "Дюнкерк" и "Интерстеллар".



Ничего красивее, монументальнее, необычнее, сложнее, изящнее и попросту зрелищнее в этом году, вероятно, уже не выйдет.



Из "Довода" не получается глубокой драмы, но это эталонный шпионский сай-фай – с элегантными ограблениями и свирепым мордобоем, ловкими погонями (где машины едут задом наперед – ведь путешествия во времени здесь не такие, как в других фильмах) и колкими диалогами, съемками по всему миру и самыми красивыми на свете актерами в кадре.

Но при этом "Довод" отчего-то не держит зрителя в своем плену, как "Интерстеллар". За великой красотой здесь прячется не то чтобы досадная пустота, но смысловое ядро в этой многослойной истории и правда могло бы быть потолще.

"Игра на выживание"

Фото: кадр из фильма "Игра на выживание"; режиссер – Карен Оганесян; сценарий – Максим Есаулов, Кирилл Муханов, Екатерина Попечителева, Юрий Сапронов, Вячеслав Яковлев; производство – "Амедиа Продакшн"

Шесть лет назад в Америке прошел (и закрылся после первого же сезона) сериал "Сибирь". Это была фантастическая история о том, как дюжина янки высадилась в русской тайге, чтобы побороться за главный приз в реалити-шоу в духе "Остаться в живых", но столкнулась с настоящей чертовщиной.

С тех пор российские телесериалы воспряли духом, актриса Сабина Ахмедова из "Сибири" перебралась в "Содержанок", а на ТНТ придумали "Игру на выживание". И это тоже абсолютно художественная история, которая некоторое время притворяется реалити-шоу. Тайга, две команды, приз в миллион евро, борьба за огонь – все как в "Последнем герое".

Почти все участники – неизвестные актеры, Александра Бортич и Алексей Чадов играют самих себя, а ведущего изображает Игорь Верник. Но уже к концу первой серии даже самый невнимательный зритель поймет, что никакое это не реалити – а экстремальный сериал. В котором, возможно, не будет социальной и психологической зоркости снятой для того же стриминга "Эпидемии", но будет очень много драйва и здорового треша.

По первым эпизодам неясно, найдется ли в "Игре на выживание" место мистике и фантастике – или же героев и дальше будут терроризировать беглые зеки. Но "Колл-центр" – предыдущий проект сервиса Premier c социальным экспериментом в сюжете – был эксцентричным и безбашенным. Понижать после этого планку уже неприлично – так что в следующих сериях ждем пришельцев, вампиров, Бабу Ягу и народных артистов.

"Биохакеры"

Фото: кадр из фильма "Биохакеры"; режиссер – Кристиан Диттер, Тим Трахте; сценарий – Кристиан Диттер; производство – Netflix, Claussen Wobke Putz Filmproduktion GmbH

Бойкий немецкий сериал, преуспевающий сразу в нескольких жанрах. С одной стороны, это фантастический триллер: герои – студенты-генетики, в руках которых оказывается будущее человеческого вида. С другой стороны, это не лишенный эротизма роман воспитания: первый курс, первый секс, общежитие, вечеринки.

Но каркас истории "Биохакеров" – сага о мести. Маленькая девочка не может простить женщине-врачу смерть своего брата-близнеца. Героиня вырастает, поступает в университет, где преподает обидчица, а что было дальше – узнаете сами.

Среди немецких тинейджерских сериалов на Netflix "Биохакеры" легко входят в тройку лучших. Интереснее только "Тьма" (про путешествия во времени как способ бегства от психологических травм) и "Как продавать наркотики быстро (онлайн)" – про школьного ботаника, ставшего дилером года.

"Вратарь Галактики"

Фото: кадр из фильма "Вратарь Галактики"; режиссер – Джаник Файзиев; сценарий – Андрей Рубанов, Джаник Файзиев, Дрю Роу; производство – кинокомпания "СТВ", "Бонанза Студио", Main Road Post, киностудия "КИТ", "Россия-1", Первый канал, СТС

Отечественный "Валериан и город тысячи планет" – отчаянный долгострой: кино цветастое, красочное и добродушное, но с до обидного сумбурным сюжетом. Над сценарием работал сам режиссер Джаник Файзиев и один из создателей "Викинга" Андрей Рубанов. А два их соавтора – загадочные Твистер Мерчисон и Дрю Роу – не имеют ни фильмографии, ни просто-напросто фотографий на "КиноПоиске".

А между тем у продюсера "Вратаря Галактики" Сергея Сельянова есть целый конвейер удачных, смешных, безопасных для детей и удобных для взрослых мультфильмов о трех богатырях. И их авторы, кажется, справились бы с задачей сложить космическую сказку чуть лучше, чем сборная из "Вратаря галактики".



А пока мы наблюдем парадокс – кино, технически вполне близкое к Голливуду, но содержательно отстающее от него на десятки лет.



Так что яркая и милая графика от студии Main Road Post, как ни старается, не может скрыть странную историю про будущее, где Земля заросла бурьяном, московская милиция не признает никаких границ, а главным развлечением Солнечной системы стал футбол. Как будто мало нам, россиянам, бед от заморских игр с мячом.

"Не входи"

Фото: кадр из фильма "Не входи"; режиссер – Юлиус Берг; сценарий – Юлиус Берг, Мэтью Гомпел, Джефф Кокс; производство – Blue Light, XYZ Films

Парочка малолетних грабителей влезает в дом к немолодой паре, но не может взломать соблазнительный сейф. Чтобы не уходить с пустыми руками, подростки ждут хозяев в засаде, но сами оказываются у тех в плену.

"Не входи" – честный пионерский триллер: простой, но страшный, предсказуемый, но резкий. Да еще и с Мейси Уильямс – Арьей Старк из "Игры престолов". Ближайший американский аналог фильма – ужастик "Не дыши", где слепой ветеран охотился в собственном доме на мелких воришек. Ближайший британский – старенький триллер "Желание мести" с Джиллиан Андерсон, в котором героиня охотилась на своих насильников. В "Не входи" таких ужасов, к счастью, нет, но есть та же ненастная английская погода, заставляющая зрителя дрожать даже тогда, когда на экране ничего не происходит.