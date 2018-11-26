7 великих фильмов итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи

Умер 77-летний Бернардо Бертолуччи, обладатель "Оскара" за сценарий к фильму "Последний император" (эта же картина выиграла тогда главный приз Американской киноакадемии), почетной Золотой Пальмовой ветви Каннского кинофестиваля. Он скончался от рака, а с начала нулевых после неудачной операции был прикован к инвалидной коляске.

Фото: АР

Когда рассказываешь о Бертолуччи, чаще всего хочется использовать наречное выражение "и в то же время". Бертолуччи – наследник великого итальянского кино Феллини и Пазолини и в то же время продолжатель их традиций кино высокодуховного, но солнечного и яркого, в то же время – глубоко трагичного, когда это уместно, а когда необходимо – поразительно живописного и эротичного.

Вот его главные фильмы, это уже обязательная классика.

"Конформист"



Видео: YouTube/Film&Clips

Это не первый фильм Бертолуччи, но первый из тех, что изменили мир. Картина об итальянском аристократе со сложным прошлым и трудноопределимой сексуальной ориентацией (играет Жан-Луи Трентиньян), которого обстоятельства принуждают к убийству ни в чем не повинного человека, вышла в 1970 году. Это кино совершенно безрадостное. Оно о том, как любой тоталитаризм подавляет в человеке все живое и гуманистическое, что в нем есть. И в то же время Бертолуччи фиксирует чарующую, даже пугающую красоту жестокого времени взлета и падения фашистской итальянской диктатуры, в которой нет места для индивидуальности.

"Последнее танго в Париже"



Видео: YouTube/shit flicks

Просто гениальное кино, одна из последних великих ролей столпа американского кино Марлона Брандо, сложнейшее метафизическое произведение, полное страсти и в то же время тягучей тоски, в котором молодость побеждает старость, любовь побеждает похоть, а жизнь, как водится, – смерть.

Совсем недавно вокруг этой картины, еще в 1972 году, в год выхода, возмутившей общественность, возник новый скандал. Бертолуччи и Брандо обвинялись (Брандо посмертно, Бертолуччи – прижизненно) за жуткую сцену, в которой персонаж Брандо фактически насилует героиню Марии Шнайдер (главная женская роль в фильме), используя в качестве лубриканта сливочное масло. Как выяснилось позже, Бертолуччи и Брандо не предупредили Марию о деталях сцены и тем самым нанесли ей сильнейшую эмоциональную травму. Шнайдер и Бертолуччи после съемок фильма больше никогда не разговаривали: актриса умерла в 2011 году.

"Двадцатый век"







Видео: YouTube/CinetecaBologna

Грандиозный фильм во всех смыслах: мегаломанский пятичасовой проект долго пытались сокращать и делить на две части. Это один из самых длинных фильмов, которые когда-либо выпускались в коммерческий прокат. Безумный фильм, чрезмерно амбициозный, поразительно глубокий, в котором, кажется, есть все: одновременно и Роберт Де Ниро, и Жерар Депардье, и 1901 год, и Первая мировая.

"Последний император"



Видео: YouTube/Recorded Picture Company

Очередное чудо Бертолуччи: абсолютно авторский, чрезвычайно сложноустроенный фильм, исторический, причем история эта мировому зрителю не близка и непонятна (сюжет посвящен жизни китайского императора Пу И). Хотя именно этот фильм, снятый, в том числе, на английском языке, покорил весь мир, а также оскаровских академиков: премию Американской академии эта картина выиграла сразу в девяти номинациях, в том числе во всех основных. Бертолуччи вновь удается поймать сложноописуемую красоту тяжелейшего исторического момента, красоту того, как последний император великой династии, наследующей, кажется, самому Солнцу, танцует свое последнее танго в Запрещенном городе.

Над фильмом работали в том числе японский композитор Рюити Сакамото и итальянский оператор Витторио Стораро. Ныне о творческих методах каждого из них снимаются документальные фильмы. Оба они пережили Бертолуччи.

"Ускользающая красота"



Видео: YouTube/Recorded Picture Company

Чуть более понятная и приятная, но оттого не менее мастерски сделанная картина о том, что же составляет в жизни первостепенное удовольствие. По сюжету, дочь супермодели едет в итальянское поместье давних друзей семьи, где пытается найти своего настоящего отца и парня, будущую первую любовь, который лишит ее девственности. Это первая громкая роль Лив Тайлер, дочери лидера группы Aerosmith.

Картина эта обволакивает летней негой, заставляет забыть о плохом и подталкивает искать ту самую ускользающую, утекающую сквозь пальцы красоту во всем, что нас окружает. Картина также имела немалое влияние на все подобные фильмы, что вышли после нее. Например, совершенно очевидно, что именно из этой картины вырос универсально любимое всеми кино под названием "Зови меня своим именем" авторства Луки Гуаданьино 2017 года выпуска.

"Мечтатели"



Видео: YouTube/FEED YOUR HEAD - PELÍCULAS online

Синефильский фильм 2003 года выпуска посвящен студенческой революции во Франции, а вдохновлен он картинами новой французской волны и фактически сплетен из бесконечного количества отсылок и аллюзий к этим картинам. Впрочем, и без досконального знания фильмов Годара и Трюффо несложно получить от этой уже культовой картины колоссальное удовольствие. Современная свободолюбивая молодежь любит его, в том числе, и за нечасто показываемую на широком экране телесную любовь на троих, в центре которой – героиня Евы Грин. Французская актриса не побоялась сняться в самых неприличных ракурсах.

"Я и ты"



Видео: YouTube/Movieclips Indie

Картина 2012 года "Я и ты" (или "Ты и я", можно и так, и так) по идее должна была бы стать для Бертолуччи попыткой подвести итоги, сделать для себя выводы, в общем, от этого кино легко ждать чего-то стариковского, пенсионерского. Но нет, вообще нет. Этот фильм совсем не такой откровенный, как его предыдущие фильмы, и в нем нет замаха на универсальную философичность: там 14-летний подросток-мизантроп (все роли играют неизвестные актеры) сидит в подвале и прекрасно проводит время с самим собой, когда к нему вваливается сводная сестра-героинщица. Выясняется, что это поэтичное, как сама жизнь, но не возвышенно-поэтичное, а совершенно искренне поэтичное кино о молодости как неисчерпаемом источнике счастья и желания, о красоте будней, то есть о том, о чем Бертолуччи снимал всю свою жизнь.

Это последний фильм Бернардо Бертолуччи. В апреле 2018 года он заявил, что собирается сделать еще одну картину, опять о любви. Но не успел.

Егор Беликов