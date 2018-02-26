Возвращение "Принцессы цирка": встречайте весну с Мистером Икс

Фото: Александр Утюпин/предоставлено пресс-службой

Воздушные гимнасты, смертельный номер Мистера Икс, фантастические трюки акробатов и, конечно, великая музыка Имре Кальмана – с 3 марта мюзикл нового поколения "Принцесса цирка" возвращается на арену, а точнее, на сцену Театра мюзикла на Пушкинской площади. Зрителей снова ждет полная тайн, интриг и страстей история любви дамы из высшего общества и простого циркового артиста.

"Принцесса цирка" стала первым спектаклем, который Московский театр мюзикла представил на новой сцене – в легендарном кинотеатре "Россия". Зал, фойе и сцена здания были преображены до неузнаваемости и сейчас представляют собой одну из самых современных театральных площадок столицы. В "Россию" "Принцесса цирка" переехала в обновленной версии – с новыми артистами цирка и новыми трюками.

Фото: Светалана Бутовская/предоставлено пресс-службой

Сюжет мюзикла значительно отличается от классической оперетты Имре Кальмана. Новое либретто написал поэт и музыкант, переводчик мировых мюзиклов на русский язык Алексей Иващенко. Его соавторами выступили режиссеры спектакля – арт-директор Театра мюзикла Марина Швыдкая и один из основателей всемирно известного театра-цирка The 7 Fingers Себастьян Солдевилья. Хореографом-постановщиком выступила Женевьев Дорион-Купаль (Канада), которая участвовала в постановке таких мировых мюзиклов, как "Чикаго", "Отверженные", "Бриолин", и работала над турами Селин Дион Unison и Гару SEUL. Художником-постановщиком стал признанный во всем мире сценограф Оливье Ландревиль.

Фото: Григорий Ярошенко/предоставлено пресс-службой

На сцене зрители увидят Максима Заусалина, Евгения Ширикова, Юлию Вострилову, Марию Биорк, заслуженного артиста России Павла Любимцева, обладательницу премии "Золотая маска" Оксану Костецкую и многих других. Кстати, специально для Ефима Шифрина была написана новая роль.