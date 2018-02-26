Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

26 февраля 2018, 18:05

Возвращение "Принцессы цирка": встречайте весну с Мистером Икс

культура театр

Фото: Александр Утюпин/предоставлено пресс-службой

Воздушные гимнасты, смертельный номер Мистера Икс, фантастические трюки акробатов и, конечно, великая музыка Имре Кальмана – с 3 марта мюзикл нового поколения "Принцесса цирка" возвращается на арену, а точнее, на сцену Театра мюзикла на Пушкинской площади. Зрителей снова ждет полная тайн, интриг и страстей история любви дамы из высшего общества и простого циркового артиста.

"Принцесса цирка" стала первым спектаклем, который Московский театр мюзикла представил на новой сцене – в легендарном кинотеатре "Россия". Зал, фойе и сцена здания были преображены до неузнаваемости и сейчас представляют собой одну из самых современных театральных площадок столицы. В "Россию" "Принцесса цирка" переехала в обновленной версии – с новыми артистами цирка и новыми трюками.

Фото: Светалана Бутовская/предоставлено пресс-службой

Сюжет мюзикла значительно отличается от классической оперетты Имре Кальмана. Новое либретто написал поэт и музыкант, переводчик мировых мюзиклов на русский язык Алексей Иващенко. Его соавторами выступили режиссеры спектакля – арт-директор Театра мюзикла Марина Швыдкая и один из основателей всемирно известного театра-цирка The 7 Fingers Себастьян Солдевилья. Хореографом-постановщиком выступила Женевьев Дорион-Купаль (Канада), которая участвовала в постановке таких мировых мюзиклов, как "Чикаго", "Отверженные", "Бриолин", и работала над турами Селин Дион Unison и Гару SEUL. Художником-постановщиком стал признанный во всем мире сценограф Оливье Ландревиль.

Фото: Григорий Ярошенко/предоставлено пресс-службой

На сцене зрители увидят Максима Заусалина, Евгения Ширикова, Юлию Вострилову, Марию Биорк, заслуженного артиста России Павла Любимцева, обладательницу премии "Золотая маска" Оксану Костецкую и многих других. Кстати, специально для Ефима Шифрина была написана новая роль.

Даты: 3 марта – 15 апреля 2018 года
Стоимость билетов: от 500 рублей
Адрес Театра мюзикла: Пушкинская пл., 2
Телефон касс: 8 (495) 797-63-00

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать