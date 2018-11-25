Интервью с режиссером фильма "Спитак" Александром Коттом

Фильм "Спитак" выходит в российский прокат 29 ноября. Это картина о самом разрушительном и самом многочисленном по числу жертв землетрясении, случившемся на территории Армении 7 декабря 1988 года. "Спитак" выдвинут на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Перед российской премьерой режиссер фильма Александр Котт рассказал порталу Москва 24 о том, как проходил кастинг в Армении, объяснил, почему старался уберечь актеров от эмоций, и вспомнил свою реакцию на фильм "Собибор".

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Картина основана на реальных событиях. В 1988 году, в декабре в Спитаке произошло землетрясение – 11 балов из 12 по шкале Рихтера. Город был практически уничтожен. Тысячи людей погибли. Все произошло неожиданно. Сразу. Люди остались один на один со стихией. Паника, отчаяние, мужество и героизм – об этих чувствах и проявлениях фильм. Величайшая катастрофа, унесшая 25 тысяч жизней и оставившая без крова более полумиллиона человек, вошла в историю еще и как удивительный пример единения: тысячи людей со всего мира, бросив свои дела и оставив семьи, отправились в далекую Армению, чтобы спасти пострадавших и подарить им надежду.



О том, как пришла идея

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Я думаю, что это не я пришел к этой теме, а сама тема нашла меня. Сценарию около 10 лет. Он ходил по разным продюсерам, пока не попал к Елене Гликман, которая мне его и показала, и я сразу согласился. Когда я глубже стал изучать материал, то понял, что это мое.

О фильме-реквиеме

Кадр из фильма telestofilm.ru

Люди остались один на один со стихией. Паника, отчаяние, мужество и героизм – об этих чувствах фильм. Не о землетрясении, а о людях, которые оказались в заложниках у стихии. Это фильм-реквием. Основная мысль, которую я хочу передать: 1988 год – огромная страна уже рушилась, рассыпалась на осколки, раздираемая национальными противоречиями и внутренними обидами. И тут пришла беда. Пришла ниоткуда. Беспощадная, неуправляемая. И беда одного народа заставила объединиться, забыть о распрях и вспомнить о том, что нет ничего ценнее человеческой жизни.

"Этот фильм не об ужасах стихийного бедствия, а о личной трагедии каждого человека. Зритель погружается в калейдоскоп историй, составляющих полную картину событий тех дней: местные жители, группы спасателей из разных стран; больницы, переполненные людьми; пункты раздачи гуманитарной помощи; наполненный трупами стадион, где родственники ищут своих близких и поздравляют друг друга, если находят останки – в этом случае их можно похоронить по-христиански. Это история многослойная и многогеройная, своего рода Вавилон – каждый персонаж говорит на своем языке", – рассказала продюсер фильма Елена Гликман.



О горе, которое объединяет

Кадр из фильма telestofilm.ru

В Ереван из всех союзных республик, из разных стран мира, стали прилетать спасатели, чтобы вместе помочь найти еще живых, вернуть надежду обреченным, разобрать завалы… Счет шел на часы, минуты. Казалось, весь мир собрался в этом городе мертвых, чтобы воскресить его. И все на какое-то время забыли о противоречиях и вспомнили о таких чувствах, как дружба, взаимовыручка, сострадание. Неужели, чтобы вспомнить об этом должна случиться катастрофа?

О том, как говорить о трагедиях с экрана

Кадр из фильма telestofilm.ru

Сейчас скажу вещь, которая не очевидна, но тем не менее. Я старался подходить к этой истории с холодным сердцем. Мы специально уходили от этой эмоций, от того, чтобы смаковать трагедию и нажимать на болевые точки зрителя. Как мне кажется, это камерная история, и каждый принимает ее для себя по-своему.

Я думаю, что о таких трагедиях фильмы нужно снимать именно с холодным сердцем. Как бы чуть-чуть со стороны. Потому что если эмоционально упасть в историю по-настоящему, можно не выбраться. Режиссер не должен быть участником событий, но должен быть наблюдателем. Когда мы приходили на съемочную площадку, находились в этой атмосфере, у нас возникало чувство правды, четкого ощущения, что все тогда так и было. Но я старался не подпускать к себе близко эмоции. Ведь, в таком случае, режиссер становится одним из героев фильма – а это запрещенный прием.

Об актерском составе

Кадр из фильма telestofilm.ru

Мы сознательно гасили у актеров эмоции, чтобы плакал именно зритель, а не актеры в кадре. На самом деле, у нас был странный и, на мой взгляд, правильный кастинг армянских актеров. Я тогда не просил артистов что-то сыграть, но внимательно слушал их воспоминания о трагедии. И по тому, как люди вспоминали эти события, по тому, что они рассказывали, я и делал свой выбор. В Армении эта история коснулась каждого. И в какой-то момент у меня возникло ощущение, что это две разные трагедии: одна – армянская, а другая трагедия – Советского Союза. У каждого найдутся родственники, друзья, знакомые, кого это событие так или иначе коснулось. Ведь прошло всего 30 лет.

О неслучайных случайностях



Видео: YouTube/[URLEXTERNAL=http://www.youtube.com/watch?v=RPfqda_f2Oo]Кинокомпания "Телесто"

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Олег Васильков, Александр Кузнецов, Константин Пояркин – этих актеров я сразу же утвердил, потому что, на мой взгляд, у них очень говорящие лица. Сейчас попробую объяснить... Они не современные, не сытые, не звездно довольные, это лица как будто бы из того времени.

С исполнителем главной роли, Лерником Арутюняном, произошла вообще уникальная ситуация. Дело в том, что артист, который изначально был утвержден на главную роль, за несколько дней до съемок по независящим от него обстоятельствам не смог принять участие в фильме. И я предложил роль Лернику. Он до этого практически не снимался. Но на съемках он выкладывался по полной. Он эти камни таскал так, будто за завалами его родные дети. В этом случае была будто бы стерта грань между реальностью и кино.



В октябре Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала список картин, которые будут соревноваться за номинацию "Лучший фильм на иностранном языке", в него вошли картины из 87 стран. Работа Александра Котта была выдвинута от Армении на соискание номинации в категории "Оскар за лучший фильм на иностранном языке". От России – "Собибор" , режиссерский дебют Константина Хабенского о единственном успешном массовом восстании в нацистском лагере смерти.

Об "Оскаре" и фильме "Собибор"

Актриса Александра Политик (на первом плане), продюсер Елена Гликман, режиссер Александр Котт, актер Александр Кузнецов. Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Прежде чем пойти на "Собибор", я прочитал довольно много отзывов, реакция на картину была довольно дикой, негативной. Так что я смотрел фильм уже подготовленным. И после просмотра у меня было ощущение, что все ополчились на ровном месте. Я не буду комментировать решение российского оскаровского комитета. Но считаю, что в фильме "Собибор" есть все: и история, и удачные сцены, и отличные актеры.

Что же касается "Спитака", я очень рад, что наш фильм будет представлять Армению на "Оскаре". Спасибо оскаровскому комитету, который оценил наше кино и принял такое решение. Очень важно и для меня, и для фильма признание того, что это кино, которое снято в Армении, на армянском языке про армянскую трагедию было так высоко оценено и так тепло принято именно в Армении.