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Культура

25 августа 2014, 20:40

Минкультуры рекомендовал россиянам к просмотру фильмы Хичкока и Феллини

культура кинематограф Минкультуры рекомендации просмотры семейная и молодёжная политика зарубежные фильмы

Фото: ИТАР-ТАСС

Минкультуры России подготовило список из 100 рекомендованных к просмотру зарубежных картин, которые стали общественным достоянием в нашей стране. В частности, туда попали фильмы Альфреда Хичкока, Джеймса Кэмерона, Федерико Феллини и других всемирно известных режиссеров, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

В списке значатся такие картины как "Ночи Кабирии" и "Восемь с половиной" Федерико Феллини, "Головокружение" Альфреда Хичкока, "Унесенные ветром" Виктора Флеминга, "Титаник" Джеймса Камэрона, "Полет над гнездом кукушки" Милоша Формана, "Крестный отец" Фрэнсиса Форд Копполы, а также "Вестсайдская история" Роберта Уайза, "Последний император" Бернардо Бертолуччи, "Новые времена" и "Золотая лихорадка" Чарльза Чаплина.

Полный список фильмов можно посмотреть на портале "Культура.рф" в разделе "Кино" - "Классика зарубежного кино". В общей сложности, там представлены картины из США, Германии, Франции, Великобритании, Швеции, Италии, Испании, Венгрии, Югославии, Польши, Японии и Китая.

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Минкультуры рекомендует все перечисленные произведения смотреть легально: путем приобретения лицензионных записей, посещения кинотеатров или кинофестивалей, а также пользоваться интернет-кинотеатрами.

Дополнительная информация к фильмам содержит данные о стране и годе выпуска фильма, об авторах картины, задействованных в ней актерах, аннотацию.

Отметим, что из сотни картин 35 можно просмотреть онлайн - это фильмы, ставшие общественным достоянием в России (в соответствии с законом, доступ к их просмотру не ограничен). К остальным 65 фильмам размещены ссылки, ведущие к ресурсам с возможностью коммерческого просмотра.

Всего на портале "Культура.рф" сейчас размещены 145 отечественных картин, 284 документальных, 100 детских и анимационных фильмов, а также порядка 100 фильмов для школьников.

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