Шоу косплееров и игра на японских барабанах: что делать на фестивале Hinode Power Japan

Самый масштабный фестиваль японской культуры в России – Hinode Power Japan – в этом году пройдет 30 и 31 марта на ВДНХ, в выставочном павильоне № 75. Вход платный: 1 000 рублей за один день, есть VIP-билет за 3500, в стоимость которого входят фирменный бедж и сувенир (роскошь для искушенных).

Фото: предоставлено организаторами

Самая главная часть программы – шоу косплееров и отбор международного чемпионата World Cosplay Summit, победители которого будут участвовать во всемирном чемпионате в городе Нагоя. Часть павильона отдадут под выставки-продажи исключительно японских товаров: техники, одежды и даже продуктов. Но основное пространство – это непосредственно фестиваль с кучей активностей и выступлений. Кстати, в этом году Hinode Power Japan апгрейдил гастрономическую составляющую – впервые здесь будут продавать хит всех японских вечеринок – жареную лапшу яки-собу и сладости вагаси. Для тех, кто не очень в теме и планирует посетить фестиваль впервые, составили небольшой гид по самым стоящим мероприятиям.

Главная сцена

Монохромная живопись Вакуи Ейти

Японский художник суми-э (направление живописи, где монохромные пейзажи рисуют тушью) Вакуи Ейти будет рисовать на сцене в режиме онлайн. Его главные сюжеты – сцены кэндо, иайдо, кобудо и боевые искусства в целом. Вообще автор – суперизвестный художник, по крайней мере, в своей стране точно: в 2006 году он создавал плакаты для Японского чемпионата по дзюдо, а в 2017 рисовал визуал для выставки писателя Фудзисавы Сюхэй.

30 марта

12:00–12:20

Фото: предоставлено организаторами

Игра на кото Морикавы Хироэ

Потомственная артистка Морикава Хироэ сыграет на кото – традиционном щипковом музыкальном инструменте Японии. Это практически европейская цитра, только длинная. Увидеть выступление стоит еще и потому, что играет Морикава Хироэ – музыкант чуть ли не в четвертом поколении. Ее фишка – в сочетании традиционного исполнения и авангардного звучания. Так что ее игра – фактически уникум современной японской сцены.

30 марта

17:25–18:05

Выступление Gyuoten

Один из хедлайнеров фестиваля – группа барабанщиков Gyouten, которые миксуют лучшие

традиции музыкального искусства Японии с современным перформансом. В этот раз в их программе –

театрализованное шоу под аккомпанемент барабанов тайко.

30 марта

18:05–19:00

Zoomadanke

Первое в России выступление дуэта Zoomadanke – профи в жонглировании кендамой (традиционная японская деревянная игрушка). Их называют новаторами, потому что именно они впервые совместили трудно совместимое: танцы, музыку, акробатику и жонглирование. Кстати, благодаря Zoomadanke весь мир (не только Япония) признал, что манипуляции с кендамой – это вполне себе культурно-развлекательное шоу.

31 марта

11:50–12:15

Фото: предоставлено организаторами

Игра Кавасима Синобу на сямисэне

Неофициальный амбассадор японской "культуры каваи" и специальный посол по туризму города Касама Кавасима Синобу сыграет на сямисэне. Это традиционный трехструнный щипковый инструмент с грифом без ладов, причем корпус небольшой, а вот общая длина сямисэне – почти метр. Выступление Синобу точно не разочарует, ведь она четырехкратная победительница национальных соревнований игры на цугару-сямисэне.

31 марта

15:50–16:30

Мастер-классы

Мастер класс по японской живописи

Вводное занятие по японской живописи от школы суми-э Японского дома. Здесь научат рисовать тушью, сочетать черно-белую гамму. В общем, постигните самые азы монохромной живописи.

30 марта

16:50–17:50

Фото: предоставлено организаторами

Нарисуйте своего аниме-героя

Все просто: учебный центр по рисованию японских комиксов манги и иллюстраций "Гильдия манги" учит рисовать героев в соответствующем стиле.

30 марта

12:50–13:50

Игра на тайко

Один из самых классных мастер-классов: хедлайнеры фестиваля – группа Gyouten – дадут урок игры на барабанах тайко.

31 марта

12:30–13:30

Фото: предоставлено организаторами

Мокуханга

По-японски моку-ханга – гравюра на дереве. Но не путайте с ксилографией: здесь гравюру печатают вручную водорастворимыми красками. Используют сразу несколько досок (один цвет – одна доска), с которых печатают последовательно. На мастер-классе попробуете сделать все самостоятельно.

31 марта

16:50–17:50

Лекции

Чай и чайная церемония

История о чае и обо всем, что его касается. Японовед-филолог, доцент кафедры японской филологии ИСАА МГУ Виктор Петрович Мазурик расскажет все секреты этого искусства. И даже больше – покажет их.

30 марта

12:00–13:00

Фото: предоставлено организаторами

Омотэнаси и японский этикет

Очень нестандартный спикер – представитель Japan Airlines – расскажет о японском искусстве гостеприимства (Омотэнаси).

31 марта

12:00–13:00

Вся программа фестиваля здесь.