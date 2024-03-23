"Золотая маска" в городе: бесплатные спектакли в парках, клубах и музеях

Помимо конкурсной программы, у "Золотой маски" есть показы спектаклей на разных городских площадках, как правило, не театральных – на улицах и вокзалах, в парках и музеях. Отличная возможность увидеть интересные постановки в необычных обстоятельствах и к тому же бесплатно. В этом году основные площадки – магазин "Республика", клуб "Китайский летчик Джао Да", Еврейский музей и центр толерантности, "Аптекарский огород", бизнес-центр "Большевик". Спектакли покажут не целиком: они будут длиться от 30 минут до часа. Рассказываем, что, где и когда можно посмотреть.

"Фразы простых людей", театр ТРУ (Санкт-Петербург)

Основа спектакля – лаконичные фразочки, вырванные из современной жизни: "Муж объелся груш", "Есть челочка – есть телочка" или "Он вообще не андестенд". Причем актрисы читают тексты с пюпитров на русском, а сразу после переводят их на французский язык. И все под фортепианную музыку Настасьи Хрущевой. Так что спектакль – игра "на контрасте". Постановку стоит увидеть еще и потому, что это детище питерского театра ТРУ, который основали Александр Артемов и Дмитрий Юшков, участники лаборатории Андрея Могучего – руководителя БДТ имени Товстоногова.

Спектакль дважды номинирован на премию "Золотая маска" в категориях "Работа композитора" и "Эксперимент".

27 марта, в 20:00

Клуб "Китайский летчик Джао Да" (Лубянский проезд, 25, строение 1)

Продолжительность: час

18+

"Однорукий из Спокана", Центр драматургии и режиссуры (Москва)

Постановка по пьесе ирландского мастера черного юмора Мартина МакДоны. Сюжет ужасающий: парочка жуликов-неудачников попадает в плен к психопату, одержимому поиском своей руки. Главное здесь – бомбические, совсем не одиозные диалоги героев и музыка (ее очень много) – ирландский фольклор и афро-американские спиричуэлс. Получился трагифарс на языке студии SounDrama (отвечает за все песни в постановке).

28 марта, в 19:00

Магазин "Республика" (Воздвиженка, 4/7, строение 1)

Продолжительность: 30 минут

16+



"Диджей Павел", "Театр post" (Санкт-Петербург)

Режиссер Дмитрий Волкострелов поставил вербатим по пьесе Павла Пряжко. Здесь диджей крутит настоящие виниловые пластинки с треками Аллы Пугачевой, Михаила Боярского и "Веселых ребят", вокруг – дискотечный дым-туман, светомузыка и артисты, танцующие под песни постсоветской эстрады. Кстати, все движения здесь поставленные: над ними работал хореограф Максим Петров. Последовательность песен – это с любовью составленный текст, между строк которого считывается очень теплое (совершенно не стебное) отношение к дискотеке 80-х и всему, что с ней связано. Для тех, кто на миг хочет вернутся в свои 80-е.

30 марта, в 20:00

Дом культуры ВДНХ (проспект Мира, 119, строение 84)

Продолжительность: час

12+

"В режиме ожидания Годо", театр "Балет Москва"

Пьеса Беккета, а именно по ней поставлен пластический спектакль, революционна: в ее основе "действие без действия", то есть вроде что-то происходит, но в итоге зеро. Поставка дублирует главный феномен произведения Беккета: здесь все находится в режиме вечного ожидания. Нет развития сюжета, зато есть попытка понять, кто такой Годо, и зацикленная бесконечность происходящего. Например, момент загрузки изображения из интернета: вроде уже начал действие, но еще не закончил, поэтому ждешь. И весь спектакль – это тотальный намек на нашу реальную жизнь на паузе.

Спектакль номинирован на премию "Золотая маска" в категории "Современный танец / спектакль".

31 марта, в 19:30

Еврейский музей и центр толерантности (Образцова, 11, строение 1а)

Продолжительность: час

16+

Регистрация на спектакль

"Красная шапочка", ансамбль "Студия новой музыки" и центр им. Вс. Мейерхольда (Москва)

Инструментальная постановка с музыкой современного композитора Жоржа Апергиса. Здесь актеры не только играют роли на сцене, но и на инструментах. В основе сюжета – сказка Шарля Перро, но ее рассказывают с повторениями и жонглированием реплик главных героев: фразу бабушки произносит Волк, а Красной шапочки – дровосек. Этот текстовый хаос очень легко воспринимается: помогают кларнеты, гобои и скрипки. В постановке действует негласное правило – музыку нельзя услышать, не увидев. Важно: спектакль адаптирован для детей.

3 апреля, в 20:00

"Аптекарский огород" (проспект Мира, 26, строение 1)

Продолжительность: 50 минут

6+

Регистрация на спектакль

"Дон Кихот" (1 акт), Музыкальный театр Республики Карелия

Фрагмент классической постановки можно увидеть бесплатно в Доме Пашкова. Покажут только первый акт: приехав в Барселону, благородный идальго из Ламанчи влюбляется в прекрасную Китри, и это создает массу проблем. В целом все очень красиво, зажигательно и празднично.

4 апреля, в 20:00

Дом Пашкова (Воздвиженка, 3/5, строение 1)

Продолжительность: 40 минут

12+

Регистрация на спектакль

"Эвита", академический театр музыкальной комедии (Екатеринбург)

Спектакль по мотивам мюзикла "Эвита", который был невероятно популярен в 70-е не только на Бродвее, но и в Европе, Мексике и даже Индии. России в этом списке нет: до нас он так и не доехал, зато в 2018 театр музыкальной комедии в Екатеринбурге интерпретировал его на свой лад. В центре сюжета – история жизни и смерти первой леди Аргентины Эвы Перон, в народе просто Эвита или "Мадонна бедняков": она самостоятельно сделала карьеру радиоведущей и без чьей-либо помощи стала первой леди страны.

5 апреля, в 19:30

Московский международный университет (Ленинградский проспект, 17)

Продолжительность: 40 минут

12+

Регистрация доступна накануне спектакля

Спектакль "Лилиом", театр "Июльансамбль" (Москва)

Первая российская постановка по пьесе венгерского писателя Мольнара Ференца. Сюжет драматичный: карусельный зазывала Лилиом возвращается на один день с того света к любимой Юли, чтобы исправить ошибки. Очень романтичная история, которую в 1934 году экранизировал немецкий режиссер Фриц Ланг, а в 1945 по ней поставили бродвейский мюзикл "Карусель". Режиссер постановки "Лилиом" – Аттила Виднянский-мл., работающий на главных венгерских сценах, в частности, в Национальном театре и Radnoti в Будапеште, Csokonai в Дебрецене.

9 апреля, в 17:00

Бизнес-центр "Большевик" (Ленинградский проспект, 15)

Продолжительность: час

18+

"Оптика", перформанс Наталии Пшеничниковой, (Берлин-Москва)

Иммерсивный проект создали специально под павильон "Оптика" на ВДНХ. Его придумала певица и музыкант Наталья Пшеничникова. Акустика помещения становится инструментом, на котором играет исполнительница. Идея классная: погрузить слушателя в состояние рефлексии. Для тех, кто любит аудиодизайн и звуковые инсталляции.

13 апреля, в 17:00 и 19:00

Павильон "Оптика" на ВДНХ (проспект Мира, 119)

Продолжительность: 30 минут

12+

Регистрация откроется 4 апреля

"Похвала праздности", Дмитрий Мелкин, студия Low Tech (Москва)

Микс из философских текстов Михаила Бахтина, Вилема Флюссера, Эразма Роттердамского, Бертрана Рассела и Франсуа Рабле в эстетике цирка. Говорящий акробат на батуте, канатный плясун с завязанными глазами, танец электрических подъемников и живая лошадь – это театральный разговор в атмосфере площадного веселья (такое было в Средневековье) об отношениях человека с миром.

14 апреля, в 20:00

Хохловская площадь

6+

POE.TRI. театра «Театр. На Вынос» (Санкт-Петербург)

Poe.Tri. – цикл иммерсивных спектаклей-променадов. В основе прогулок – биографии современных местных (это обязательно!) писателей и их тексты. "Театр. На Вынос" связывает геолокации с судьбами своих героев. Причем в городе нет специальных декораций, если не учитывать граффити стихов. Что покажет в Москве питерский театр – пока не известно. Место проведения спектаклей-променадов – тоже тайна.

Номинация на "Золотую маску" в категории "Эксперимент".

23 и 24 марта, в 16:00

30 марта, в 15:00

31 марта, в 16:00

Продолжительность: 1,5 часа

18+

Ксения Сергиенко