"Ночь кино", "Московское небо" и птичьи гнезда в Пушкинском музее. Афиша на выходные

Фестиваль "Московское небо" ждет всех, кого манит высота, более 300 показов ждут гостей третьей "Ночи кино", а в Пушкинском музее открывается уникальная выставка инсталляций Тадаси Каваматы. Редакция портала Москва 24 – о самых интересных культурных событиях предстоящих выходных.

"Московское небо"

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Фестиваль музыки и воздухоплавания "Московское небо" пройдет на этих выходных в Балашихе. Его гости смогут прокатиться на воздушном шаре, научиться мастерить воздушного змея, посмотреть гонку дронов и соревнования по воздушному бою. А лучшие летчики подготовили авиашоу, в котором продемонстрируют сложные фигуры высшего пилотажа.

Музыкальная программа также обещает быть насыщенной. Хедлайнерами фестиваля в этом году стали "Чайф", "Аффинаж" и Сергей Трофимов.

Где: Балашихинский район, аэродром МАРЗ



Когда: 25 августа, 11:00-23:00, 26 августа, 11:00-22:00

"Ночь кино-2018″

Фото: depositphotos/danr13/портал мэра и правительства Москвы

Всероссийская акция "Ночь кино" состоится в третий раз. Центральным ее событием станет вручение премии мэра "За создание образа Москвы в киноискусстве". Церемония пройдет в "Зарядье", после нее гости парка увидят фильм-победитель.

Редакция журнала "Искусство кино" подготовила собственную программу "Рубежи". Зрители смогут увидеть лучшие фестивальные ленты, которые еще не вышли в широкий прокат: "Счастливый Лазарь" Аличе Рорвахер, "Профайл" Тимура Бекмамбетова, "Основано на реальных событиях" Романа Полански и другие.

Всего в акции участвуют более 300 культурных площадок Москвы. С полной программой можно ознакомиться на официальном сайте "Ночи кино". Вход на мероприятия свободный, по предварительной регистрации.

Когда: 25 августа, 18:00-2:00

Liquid Theatre & The Volunteers в Парке Горького

Главный парк Москвы отметит 90-летие фестивалем искусств. В субботу и воскресенье команда Liquid Theatre представит уличный спектакль Liquid Theatre & The Volunteers. Актеры вместе с 50 добровольцами примут участие в перформансе, посвященном смене времен года и раскрытию эмоций, которые обычно скрывает городской житель.

Liquid Theatre работает в формате site specific с начала 2000-х. В 2009 году постановка LIQUIDация принесла театру премию "Золотая маска" в номинации "Лучший спектакль-эксперимент".

Где: Парк Горького, балюстрада перед Центральным фонтаном



Когда: 25 августа (12:00 и 15:00), 26 августа (16:00 и 19:00)

Тадаси Кавамата, "На птичьих правах"

Японский художник, мастер инсталляций Тадаси Кавамата специально для Пушкинского музея подготовил арт-объекты из серии "На птичьих правах". На фасаде здания появится деревянная инсталляция в форме птичьего гнезда. Другие экспонаты выставки разместятся в Итальянском дворике музея. По замыслу Каваматы, его творчество демонстрирует, как старый паркет может превратиться из бесполезного мусора в средство преображения привычных пространств.

Где: ГМИИ имени Пушкина



Когда: 25 августа-28 октября

Booking Machine Fest

Усадьба "Коломенское" ждет гостей фестиваля лейбла Booking Machine, которым руководит звезда российского хип-хопа Oxxxymiron. В лайнапе заявлены сам Окси, Томас Мраз, Markul, May Wave$, Loqiemean, Jeembo и другие перспективные рэп-исполнители. Хедлайнером Booking Machine станет небезызвестный Bones. Калифорнийский мастер читки приедет в Москву уже во второй раз за год. С ним выступит совсем юный, но многообещающий клауд-рэпер Lil Xan.

Где: Музей-заповедник "Коломенское"



Когда: 25 августа, 12:00

Фестиваль "Горизонталь"

В пространстве Vernissage пройдет ежегодный фестиваль DIY-культуры "Горизонталь". Как всегда, гостей ждут лучшие образцы некоммерческой культуры современной России. Фестиваль объединяет художников, музыкантов и знатоков контркультуры, для которых девиз "Сделай сам" – не пустой звук, а стиль жизни. За музыкальную часть отвечают Kids Insane, БРОМ, churchella, Sila Slona, "Назарбаев Террор Машин" и духовой оркестр "Вторая Линия".

Где: Творческий квартал Vernissage



Когда: 25 августа, 12:00

Фестиваль воздушных змеев "Летатлин"

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В долине реки Сетунь пройдет четвертый ежегодный фестиваль авторских воздушных змеев "Летатлин". Его название отсылает к аппарату, созданному художником-конструктивистом Владимиром Татлиным на закате советского авангарда. Участники запустят в воздух змеев, которых по праву можно считать произведениями искусства.

Где: Заказник "Долина реки Сетунь"



Когда: 26 августа, 12:00-15:00

Встреча с художником Саймоном Старлингом

Фото: ТАСС/PA Photos/Stefan Rousseau

Московский музей современного искусства приглашает на спецпоказ фильма Александра Сокурова "Франкофония" и беседу с английским концептуалистом Саймоном Старлингом. Художник прославился своей акцией "Сарай-лодка-сарай": он нашел на берегу Рейна старый сарай, превратил его в плот, спустил по реке, а затем снова собрал.

Эта акция принесла художнику премию Тернера, главную британскую награду в области современного искусства. Показ и встреча состоятся в рамках проекта ММОМА и фонда V-A-C "Генеральная репетиция". Вход по предварительной регистрации.

Где: ММОМА на Петровке



Когда: 25 августа, 18:00