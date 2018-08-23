"Все рэперы мучаются": "Чайф" – о Мише Маваши, Монеточке и концерте в уральской глуши

В Балашихе 25 и 26 августа пройдет фестиваль воздухоплавания "Московское небо". Хедлайнером музыкальной части станут легенды отечественного рока "Чайф". Накануне фестиваля корреспондент портала Москва 24 поговорил с лидером группы Владимиром Шахриным о предстоящем шоу, современной поп-музыке и концерте "Чайфа" в глухой уральской деревне.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Какую программу вы приготовили для гостей "Московского неба"?

Фестивальный опыт подсказывает, что люди идут не конкретно на "Чайф" или другого артиста. И поэтому нужно играть максимально greatest hits, самые известные песни, потому что так больше шансов, что люди слышали эти песни и получат удовольствие. Думаю, такие фестивали – не место для экспериментов, где нужно играть новые песни и хорошо забытое старое. Так что сыграем наши самые известные.

Сейчас на радио звучат, по крайней мере, две песни с нового альбома, который мы сейчас записываем. Они есть и в интернете, и я думаю, что мы их сыграем.

Недавно "Чайф" дал благотворительный концерт в крохотной деревне Малый Турыш, чтобы собрать деньги на сельский клуб. Что это было и какие у вас впечатления?

Мы до конца не понимали, в какую историю мы ввязываемся. Нам это все организовала симпатичная девушка Гузель Санжапова, которая в маленькую деревню, где 65 человек, пытается вдохнуть жизнь. У нее там живут папа и бабушка. Сама она давно живет в Москве. И она организовала там производство, сделала хорошую детскую площадку, чтобы могли приезжать внуки к бабушкам. На производстве у нее уже больше 200 человек работают из соседних деревень. Они собирают ягоды, мед, делают кулинарные изделия, начиная с варенья и заканчивая леденцами.

И она решила сделать общественный центр. В этом центре будет и клуб, и библиотека, и пекарня, и Wi-Fi будет работать, и даже небольшая гостиница на два-три номера, чтобы там могли остановиться люди, которые занимаются экотуризмом.

У нас была такая идея. Мы продали билеты на наш туровый автобус, основной заработок был именно с этого. Набился большой автобус. В основном, из Москвы приехали, но были люди из Уфы, Нижнего Новгорода, Перми, Екатеринбурга. И мы такой веселой компанией туда доехали. В очень красивом месте – небольшая сцена. С нами, кстати, еще две екатеринбургские группы сами решили поехать.

Получился маленький фестивальчик с какой-то совершенно невероятной теплой и душевной обстановкой. Мы все вместе: и артисты, и публика – пили чай с блинами, общались. Там не было полиции, как обычно это бывает, когда огорожена сцена. Мы получили огромное удовольствие.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Все было невероятно добро и мило. Пара местных мужчин на радостях немножко "накидались", но их все быстро приструнили: "Ну-ка, цыц тут!", и они, как соколы ходили. Некоторые остались там ночевать, кто-то с нами уехал обратно в Екатеринбург.

У меня ощущение, что такой концерт мы играли, когда еще были школьной группой и ездили на какой-то студенческий стройотрядовский праздник... И, главное, мы собрали необходимый миллион для того, чтобы начать делать центр. Сваи уже пробурили, скважины заливают бетоном.

Там рядом райцентр Красноуфимск. И оттуда приехало все местное руководство. Они не верили, что что-то получится, говорили: "Да не может быть, ерунда какая-то". Они ходили и были весьма ошарашены тем, что происходит.

Вы следите за тем, что происходит с молодой сценой?

Я слежу за теми музыкантами, с которыми общаюсь. В основном екатеринбургскими, потому что мы с ними чаще пересекаемся. Я им все время очень сочувствую, особенно тем, кто играет рок. Они играют далеко не современную музыку, не самую модную. Им очень сложно найти свою аудиторию. Потому что для подростковой, самой активной аудитории эта музыка – уже устаревшая. А у взрослых людей, начиная от 30 лет, уже есть свои герои, и им больше не надо: вот есть у них 10 любимых исполнителей, им 11-го просто не нужно.

Но все равно они играют, им самим нравится. Ездят по клубам, фестивалям. Та же группа Blues Doctors, которая с нами ездила, – роскошная блюзовая группа, Володя Демьянов – один из лучших гитаристов страны, это точно. Вторая группа, которая с нами играла, – "Джин". Там играет сын Володи Бегунова, нашего гитариста. Мы за ними следим, переживаем, чтобы у них все получилось.

Этим летом у вас неожиданно вышел совместный клип с рэпером Мишей Маваши. То есть хип-хоп вам не чужд?

Я считаю, что плохих жанров нет. В любом жанре есть хорошие и плохие исполнители, серьезные и попсовые. Вот мы недавно играли на фестивале VK в Питере. Там я видел много попсовеньких совсем, коммерчески сделанных для девочек хип-хоп коллективов. Миша Маваши – серьезный парень со своей историей, он знает, о чем поет. Он сам прошел через несколько кругов ада, оттуда вырвался и теперь помогает многим сделать то же самое.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Хип-хоп – не мой жанр, потому что, во-первых, там очень редко играют живые музыканты. На VK я вообще не видел ни одного музыканта на сцене. Стоит диджейский пульт, ставится подкладка, и люди просто читают под минусовочку. Для меня скучновато.

Во-вторых, меня смущает, что все какие-то серьезные. У них ноль самоиронии, ноль позитивного удовольствия от жизни. Они все как-то мучаются, решают собственные проблемы с утра до вечера, с понедельника по воскресенье.

Работа с Маваши получилась классная. Наши живые инструменты очень уместно легли. Там есть жизнь, есть нерв.

А согласились бы вы тогда поработать, например, с вашей землячкой Лизой Монеточкой?

Песни я слышал, но понимаю, что это абсолютно не для меня. Не могу даже сказать, хорошие они или плохие. Никаких отрицательных эмоций они у меня не вызывают точно. Они неплохие, но не для меня, они написаны для ее сверстников. Я могу порадоваться изящным текстам, это прям клево. Но не более того.

На нее свалился хайп. Ей сейчас нужно эти медные трубы пережить – это самое сложное. И полгода не прошло, а сразу медные трубы. Это ломает многих.

Вам не кажется, что снова, как в 1990-е, наступило время проектов-однодневок?

Для молодых людей все информационное поле – в интернете. У меня нет своих соцсетей, но у группы "Чайф" есть. Хоть в Facebook, хоть в Instagram, когда появляется интересная информация, и люди смотрят, оставляют свое мнение в комментариях, но уже через три дня не добавляется ни одного просмотра. Всё, никто не смотрит. Песня может выстрелить, но в современном информационном поле она будет крутиться неделю-две.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Поэтому никто и не сидит сейчас год в студии, чтобы записывать альбом, который целиком никто и слушать не будет. Это могут себе позволить группы типа "Чайф", "Аквариум", ДДТ. Те, кто делают это в большей степени для себя уже. У нас есть свое информационное поле, которое еще работает по старым законам.

Не могу не спросить: как вам выступление Аргентины на чемпионате мира? Ямайка отомщена?

Ямайка отомщена. Честно говоря, перед началом чемпионата меня спрашивали, и я говорил: "У меня на роду написано болеть за российскую сборную, а когда она вылетит – за аргентинскую". Оказалось, что Аргентина вылетела быстрее. Поэтому я до упора болел за российскую команду.

Мне понравился чемпионат. Мне понравилось, что происходило у нас в городе, в Москве, Самаре, Казани. Жители России получили очень хороший опыт не только проведения, а опыт того, как можно праздновать, как получать удовольствие от таких мероприятий. У нас же нет карнавального опыта. Раньше все массовые праздники – это были демонстрации. В колонну построились – и пошли. Это Первое мая и Седьмое ноября – всё. И до сих пор все хотят сбиться в колонну, растянуть гигантский флаг и вот так вот праздновать. А чемпионат мира дал опыт того, что в любом дворе может начаться карнавал, и это здорово.

Хотите передать привет будущим гостям "Московского неба"?

Искренне рад за всех, кто приедет. Потому что на этом фестивале придется смотреть в небо. А нам всем никогда не помешает смотреть в небо, чтобы наши души тянулись вверх, к чистоте. Давайте смотреть в небо чаще. С удовольствием сыграем для вас на фестивале.