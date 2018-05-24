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Культура

24 мая 2018, 16:30

"Юнона и Авось" в авторской версии впервые прозвучит в "Вегас Сити Холле"

культура театр

Премьера рок-оперы композитора Алексея Рыбникова и поэта Андрея Вознесенского состоялась еще в 1981 году, и вот уже более 30 лет постановка радует зрителей и проходит с неизменными аншлагами. 31 мая у вас будет уникальная возможность увидеть полную авторскую версию композитора на сцене "Вегас Сити Холла".

Фото: предоставлено пресс-службой

"Юнона и Авось" – самая известная рок-опера на российской сцене. В 1983 году французский кутюрье Пьер Карден представил ее французской публике, после чего последовали триумфальные гастроли по всему миру: США, Германия, Голландия и другие страны. Впоследствии опера была поставлена в Польше, Венгрии, Чехии, Германии и Южной Корее.

Летом 2009 года во Франции, на международном фестивале Пьера Кардена, театр Алексея Рыбникова представил новую версию рок-оперы, которая прошла с грандиозным успехом.

Спектакль в постановке Театра Рыбникова увидели зрители Франции, США, Канады, Германии, Эстонии, Литвы, Латвии, Белоруссии, Украины, Казахстана и не только.

Вокальные номера поставлены прославленной певицей, заслуженной артисткой РФ Жанной Рождественской, первой исполнительницей главных партий в рок-операх Алексея Рыбникова и знаменитых шлягеров советского кино ("Позвони мне, позвони", "Песня гадалки" и другие). Хореография в постановке Жанны Шмаковой (хореограф-постановщик "Буратино", "Продюсеры", "Хоакин Мурьета") делают рок-оперу незабываемым зрелищем. Главный режиссер спектакля – Александр Рыхлов, один из лучших московских режиссеров музыкального театра. А заняты в спектакле прекрасные московские артисты – звезды новой волны.

Дата: 31 мая
Время: 19:00
Билеты доступны по ссылке.

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