Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

23 декабря, 14:04

Главная / Истории /

Игрушки-пряники-хлопушки: где покупать украшения на Новый год

Крафтовые новогодние игрушки: где купить, сколько стоят
культура праздники weekend Новый год

Новый год уже через неделю – самое время наряжать елку. Рассказываем, где покупать самые классные игрушки ручной работы.

Фабрика Goodwill

Основная фишка бельгийской фабрики Goodwill – изготовление игрушек вручную по технологиям 1800 года. Компания создает новогодние украшения из закаленного стекла, а некоторые из них даже облицовывает серебром для создания эффекта внутреннего свечения. Goodwill – не конвейерное производство, здесь на создание одной игрушки порой уходит неделя. Кстати, компания создает украшения не только для Рождества и Нового года, но и для дня Святого Валентина и даже Хэллоуина. Игрушки Goodwill понравятся всем, кто любит вспоминать о детстве.

Цена: 1200–6000 рублей

Фарфоровая мануфактура RUPOR

RUPOR (от английского RUssian PORcelain, "русский фарфор") создает елочные игрушки из фарфора в советском стиле. У мануфактуры получилось сделать винтажные украшения по-новогоднему атмосферными. Смотришь на них и вспоминаешь фильм "Ирония судьбы или с легким паром", авоську с мандаринами, "Голубой огонек" в телевизоре с кинескопом и все, что ассоциировалось с предпраздничной суетой сорок лет назад. Легендарная конфета "Ну-ка отними!", настольные часы "Слава", Советское шампанское, молоко в треугольном пакете – всеми этими символами минувшей эпохи теперь можно украсить елку. Советуем тем, кто ностальгирует по прошлому и любит фарфоровые игрушки.

Цена: 780–8250 рублей

Магазин уникальных елочных игрушек Bombki

Bombki – новогодние украшения премиум-класса. У компании свое ремесленное производство в Польше, где стеклодувы вручную создают игрушки, а мастера их расписывают. У Bombki много коллекций, на выбор – игрушки из советского прошлого: "Берегись автомобиля", "По дороге из универмага" и т.д., а также классическая серия, главные персонажи которой Дед Мороз и герои сказок. Шарики и макушки, разумеется, тоже есть. Вообще в Bombki – много всего и на любой вкус. Загляните к ним, если любите вечную классику.

Цена: 1200–6000 рублей

Фарфоровая мануфактура Санкт-Петербурга

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Главная тема елочных игрушек мануфактуры – Советский Союз. Снова! Но здесь есть все (в прямом смысле) для тех, кто любит ретро: фигурки ЗИЛ с цистерной, где написано "Квас", регулировщица, милицейская машина "канарейка", щелкунчик на коне, русский терем, луноход, спутник и даже бетономешалка. И что важно, все фарфоровые игрушки ручной работы.

Цена: 540–1235 рублей
Сайт

Vedenina Design

Для тех, кто не любит хрупкие новогодние игрушки из фарфора, предлагаем авторские деревянные украшения. Особенно классно выглядит елочный декор из коллекции "Архитектурная Москва": Третьяковская галерея, Эрмитаж, Государственный исторический музей, особняк Морозова, Театр Наций и так далее. Зимние мотивы в Vedenina Design тоже есть, например, голубые и золотые снежинки из дерева. Отличный подарок для "москвофилов" и гостей столицы!

Цена: 450–4500 рублей

Wood for mood

Wood for mood – это камерная мастерская, где создают коллекционные новогодние игрушки. Здесь нестандартная технология создания украшений: деревянный эскиз покрывают французской эмалью с двух сторон, после чего его запекают. Тематика самая разная: от Щелкунчика и балета до Деда Мороза и цирка. Советуем всем, кому в домашней коллекции не хватает сказочных персонажей.

Цена: 800–6000 рублей

Atlas art

Компания создает игрушки для тех, кто любит отечественные мультики, а особенно фанатеет от Чебурашки и крокодила Гены, Маши и Медведя, персонажей "Ну, погоди!" и Карлсона. Елочные украшения делают из стекла и расписывают вручную. Но чтобы их приобрести, придётся раскошелиться, средняя цена – 4000 рублей.

Цена: 2500–22000 рублей

Ксения Сергиенко

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать