Игрушки-пряники-хлопушки: где покупать украшения на Новый год

Новый год уже через неделю – самое время наряжать елку. Рассказываем, где покупать самые классные игрушки ручной работы.

Фабрика Goodwill

Основная фишка бельгийской фабрики Goodwill – изготовление игрушек вручную по технологиям 1800 года. Компания создает новогодние украшения из закаленного стекла, а некоторые из них даже облицовывает серебром для создания эффекта внутреннего свечения. Goodwill – не конвейерное производство, здесь на создание одной игрушки порой уходит неделя. Кстати, компания создает украшения не только для Рождества и Нового года, но и для дня Святого Валентина и даже Хэллоуина. Игрушки Goodwill понравятся всем, кто любит вспоминать о детстве.

Цена: 1200–6000 рублей

Фарфоровая мануфактура RUPOR

RUPOR (от английского RUssian PORcelain, "русский фарфор") создает елочные игрушки из фарфора в советском стиле. У мануфактуры получилось сделать винтажные украшения по-новогоднему атмосферными. Смотришь на них и вспоминаешь фильм "Ирония судьбы или с легким паром", авоську с мандаринами, "Голубой огонек" в телевизоре с кинескопом и все, что ассоциировалось с предпраздничной суетой сорок лет назад. Легендарная конфета "Ну-ка отними!", настольные часы "Слава", Советское шампанское, молоко в треугольном пакете – всеми этими символами минувшей эпохи теперь можно украсить елку. Советуем тем, кто ностальгирует по прошлому и любит фарфоровые игрушки.

Цена: 780–8250 рублей

Магазин уникальных елочных игрушек Bombki

Bombki – новогодние украшения премиум-класса. У компании свое ремесленное производство в Польше, где стеклодувы вручную создают игрушки, а мастера их расписывают. У Bombki много коллекций, на выбор – игрушки из советского прошлого: "Берегись автомобиля", "По дороге из универмага" и т.д., а также классическая серия, главные персонажи которой Дед Мороз и герои сказок. Шарики и макушки, разумеется, тоже есть. Вообще в Bombki – много всего и на любой вкус. Загляните к ним, если любите вечную классику.

Цена: 1200–6000 рублей

Фарфоровая мануфактура Санкт-Петербурга

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Главная тема елочных игрушек мануфактуры – Советский Союз. Снова! Но здесь есть все (в прямом смысле) для тех, кто любит ретро: фигурки ЗИЛ с цистерной, где написано "Квас", регулировщица, милицейская машина "канарейка", щелкунчик на коне, русский терем, луноход, спутник и даже бетономешалка. И что важно, все фарфоровые игрушки ручной работы.

Цена: 540–1235 рублей

Сайт

Vedenina Design

Для тех, кто не любит хрупкие новогодние игрушки из фарфора, предлагаем авторские деревянные украшения. Особенно классно выглядит елочный декор из коллекции "Архитектурная Москва": Третьяковская галерея, Эрмитаж, Государственный исторический музей, особняк Морозова, Театр Наций и так далее. Зимние мотивы в Vedenina Design тоже есть, например, голубые и золотые снежинки из дерева. Отличный подарок для "москвофилов" и гостей столицы!

Цена: 450–4500 рублей

Wood for mood

Wood for mood – это камерная мастерская, где создают коллекционные новогодние игрушки. Здесь нестандартная технология создания украшений: деревянный эскиз покрывают французской эмалью с двух сторон, после чего его запекают. Тематика самая разная: от Щелкунчика и балета до Деда Мороза и цирка. Советуем всем, кому в домашней коллекции не хватает сказочных персонажей.

Цена: 800–6000 рублей

Atlas art

Компания создает игрушки для тех, кто любит отечественные мультики, а особенно фанатеет от Чебурашки и крокодила Гены, Маши и Медведя, персонажей "Ну, погоди!" и Карлсона. Елочные украшения делают из стекла и расписывают вручную. Но чтобы их приобрести, придётся раскошелиться, средняя цена – 4000 рублей.

Цена: 2500–22000 рублей

Ксения Сергиенко