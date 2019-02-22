Куда пойти с детьми: топ-10 ресторанов

Десять ресторанов и кафе, где будут рады не только вам, но и вашим детям – для них тут специальное меню, место для игр и небанальные развлечения.

Волшебная страна "Ангария"

Фото: facebook.com/Волшебная страна Ангария

Новый ресторан, а точнее семейное кафе, которое открыли в Центральном Детском магазине на Лубянке. Объяснять, зачем идти в ЦДМ, конечно, никому не нужно, а вот в кафе есть свои достопримечательности.



Во-первых, открыли его производители мороженого из Ангарска, так что в меню есть и собственная продукция. Кроме прекрасной детской, в кафе обустроили ледяную комнату – ice bar для детворы служит отличной площадкой для небольшого праздника. В меню пиццы, паста и довольно простая еда. Обязательно берите большой салат с пармской ветчиной и грушей – порция внушительного размера. Из дополнительных плюсов – отличный вид на площадь и Политех, который, говорят, когда-то все-таки откроют. Не вид, а мечта для романтичных родителей. Порция фирменного мороженого 120 рублей, основные блюда – 400–700 рублей за порцию.



Театральный проезд, 5/1

Christian

Превосходный итальянский ресторан, а по духу даже траттория: семейное и теплое место без лишнего пафоса. Явного детского антуража не наблюдается, зато есть хорошая программа: по выходным здесь тоже проводят кулинарный ликбез для младших членов семьи. Готовить учат всерьез: месить тесто, варить пасту, лепить торелли или раскатывать пиццу. Ну а так как в наши дни повара – новые рок-звезды, сейчас многие дети мечтают стать шефами.

При том, что Christian носит звание итальянского ресторана, меню здесь очень изобретательно, многие блюда – авторские находки. Несомненные хиты: авокадо-кейк, ящик с битыми овощами, поке из лосося, теплый салат с кальмарами, запеченный картофель, каменные пирожки, паккери с мидиями или любое ризотто. Последнее – конек местного шефа Кристиана Лоренцини.

Для детей в меню особенно кстати окажутся фирменные десерты: пинк-кейк или сахарная вата. А уж мороженое вообще стоит отдельного посещения, тем более его столько видов, что за один раз и не попробуешь. Цены довольно высокие: закуски в среднем 600–700 рублей, горячее обойдется около 1000 и больше.



Кутузовский проезд, 2/1

Ribambelle

Один из тех ресторанов, где взрослые и дети поменялись местами: заправляют всем малыши, а их родители – лишь сопровождают и стараются вести себя прилично. Три разных ресторана, каждый со своей концепцией. Green – с прекрасным видом на "Аптекарский огород" и очень свежим настроением, In the city в духе модного ресторана и "Времена года" – город в миниатюре.



Каждый включает в себя банкетные залы для праздников и оборудован собственной площадкой с горками, играми и целым полигоном развлечений. Во всех регулярно проходят мастер-классы по приготовлению радужных тортиков или карамельных пончиков с мохито, например, а также театрализованные представления. Прибавьте к этому невероятного размера помещение, где воспроизведен взрослый мир в миниатюре – есть даже маленькие домики-поликлиники, магазины и дворцы.

Меню во всех трех с очевидным уклоном в сторону средиземноморской кухни, итальянской пасты, пиццы и ризотто. В придачу есть детское меню с бургерами, котлетками и пельменями, а также завтраки и большой выбор десертов. Средняя цена – 350–650 рублей за закуски и от 800 рублей за горячее.

Кутузовский проспект, 48

Ботанический переулок, 5

Ленинградское шоссе, 16А, строение 8

The Rink (при катке гольф-клуба в Сколково)





Фото: facebook.com/The Rink

Из достопримечательностей – большой круглогодичный каток, который только-только открылся в Сколково в знаменитом гольф-клубе. Специальных аниматоров и мастер-классов вашим детям не предоставят, зато дадут доступ к прекрасному катку, к теплому камину, пицце и какао с зефирками.



Одно из самых уютных кафе на периферии города открылось в одном из передовых районов страны, к тому же на природе и свежем воздухе. Гольф-клуб под боком, но для семейного отдыха каток в самый раз. На всю семью берите пиццы в стол, чай и пару-тройку салатов.

Сколковское шоссе, 50

Food Embassy

Фото: facebook.com/Food Embassy

Этот ресторан особенно хорош летом, когда открывается огромная веранда дверь в дверь с Аптекарским огородом, а на лужайке раскидывается детский мини-парк. В холодное время года внимание к детям остается прежним – пристальным. В распоряжении гостей, кроме детской комнаты, есть и детское меню, и частые развлечения: мастер-классы и игры.



Для взрослых – очень приятная семейная атмосфера, хороший бар и большое меню, в котором лучшая часть – салаты с разной зеленью и добавками: нисуаз, с клубникой и свеклой, с печенью кролика и соусом порто. Местами все навеяно образом Юли Высоцкой и ее же рецептами, так что мамам тоже есть к чему присмотреться. Ну, и летняя веранда с коктейлями для теплых вечеров на улице. Средняя цена закусок – 400–500 рублей, горячего – 600–1000 рублей.



Проспект Мира, 26, строение 2 (вход с Грохольского переулка)





Интересный ресторан





Фото: facebook.com/Интересный Ресторан

Название места говорит само за себя – одного только игрового пространства под 300 квадратных метров: горки, веревочные лестницы и трубы – все, чтобы лазить, карабкаться, скатываться, спускаться и всячески тратить неуемную детскую энергию. Здесь же обустроили и мини-скалодром, батут, корабль, пазлы, безопасное пространство с кинетической песочницей для самых крох, железную дорогу и все то, за что мы бы в детстве отдали последнюю коврижку.



В распоряжении сразу несколько видов меню: стандартное для всех, отдельное детское с едой в виде мордочек и улыбок и банкетное для праздников. Основное меню включает пиццу с пастой, большой раздел здоровых блюд для беременных и кормящих мам, а также нескончаемый список десертов – на нем и стоит сосредоточиться! Шоколадно-вишневое пирожное, вафельная трубочка со сгущенкой, чизкейк, медовик, сметанник или лимонный тарт – пробуйте любой (или все), не пожалеете.

Здесь же работает и интересная академия – с мастерскими и постоянными познавательными уроками. Причем малышей учат не только пироги печь, но и рисовать, в том числе в технике эбру, выжигать и собирать цветочные композиции.



Кутузовский проспект, 57

ТЦ "Океания", 4 этаж

Рыба мечты

Фото: facebook.com/Рыба Мечты

Атипичный ресторан для похода с детьми – огромный и полутемный, как погреб в австрийском замке. Меж тем, здесь частенько проводят мероприятия для детей: конкурсы, игры с участием аниматоров и нянь.



Для взрослых свой цимес: гигантское меню рыбы и морепродуктов. Сюда возят прямыми поставками дальневосточных креветок, моллюсков и крабов, так что по столам все разносят большими и сочными плато. Самое правильное – взять что-то очень простое: килограмм креветок-ботанов или магаданских с икрой, ассорти рыб на гриле или скумбрию целиком.

Мероприятия для детей проводят бесплатно. Стоимость блюд в меню колеблется в районе 650–1300 рублей, есть отдельное детское меню и раздел с пиццами и с дим-самами.



Садовническая улица, 57

Monster Hills

Фото: facebook.com/Monster Hills

Если в вас еще жив внутренний ребенок, сюда вам захочется зайти самому – с таким юмором и фантазией создатели проекта обставили этот ресторан в "Авиапарке". К слову, сам торговый центр – идеальный полигон для развлечения детей: здесь и веревочный парк Panda, и магазины с игрушками, и лавки со сладостями. А в довершение – мультяшно-сказочный Monster Hill со впечатляющим интерьером.



Почти на сто процентов блюда в меню с какими-то странностями: то с глазами, то с ногами, то с монструозными, но очень озорными формами. Закуска в виде пальцев, черные спагетти с глазом, сырники-космырники и так далее. Детям любые странности покажутся лакомыми, а взрослым советуем взять одну из пицц – маргариту или четыре сыра, их делают на тонком тесте, или дораду на гриле. Закуски обойдутся в 350–600 рублей, горячее – в 500–1100 рублей.



Ходынский бульвар, 4

ТРЦ "Авиапарк", 4 этаж

Verde Café

Фото: facebook.com/Verde cafe

Если хотите приучить малыша с детства к осознанному питанию или вегетарианству – вам сюда! В этом "зеленом" кафе помимо вегетарианского меню и приятного интерьера по выходным проводят бесплатные мастер-классы для детей – учат готовить веганские десерты и выпечку. Навык для подрастающего поколения, безусловно, полезный.



Половина меню – сыроедческая, она отмечена пометкой RAW и полезностью от нее веет за версту. Берите обязательно салаты – где еще их пробовать, как не в таком месте: "Цезарь" с фалафелем или сыроедческий Blue Green с авокадо. На горячее попробуйте темпе с соусом из баклажанов или ролл с тофу, а на сладкое – тарталетки с малиной или халву в шоколаде. Цены в районе 350–700 рублей.



Кутузовский проезд, 36, строение 4, подъезд 3

Вареничная №1

Фото: facebook.com/Вареничная 1

Про вареничную на Тверской мы уже рассказывали – она отлично подходит для семейных выходов – нарядно и в самом центре. На Таганке, помимо прочего, обустроили и целый этаж для детей: практически, детский клуб, чтобы малыши чувствовали себя вольготно. По выходным проводят мастер-классы, игры и прочие развлечения.



Меню довольно большое и по части выбора предлагает не только примерно миллион видов вареников и пельменей, но и больше десятка десертов. Берите вареники с творогом и с вишней, кольцо с кремом и морковный торт – не ошибетесь. Еда обойдется порядка 350–500 рублей за порцию, а за 1500 рублей с человека можно закатить небольшой праздник.



Верхняя Радищевская, 19/3, строение 1

Елена Полякова