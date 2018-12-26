Топ-10 ресторанов для семейного обеда

Новый год и Рождество – время семейных встреч за большим столом. Итальянская паста, русские расстегаи или кавказские хычины – выбирайте, что ближе вам и вашим близким.

Dr. Живаго

Фото: facebook.com/Гранд Кафе Dr. Живаго

Легендарный ресторан в отеле "Националь", несмотря на относительно молодой возраст. Фишка места, в первую очередь, в расположении – прямо напротив Кремля. Добавьте сюда нарядный интерьер и классическую русскую кухню – получится чудесное место для семейного обеда. Пирожки и блины, щи-борщи, пусть и не эталонные, как у бабушки или мамы, но на вполне достойном уровне, а выбор уж точно побогаче домашнего стола.

Есть целый раздел сельди: балтийская, Олюторская бочковая, Иваси и еще около семи видов, большой раздел с икрой, от черной паюсной до вегетарианской грибной. С десяток разновидностей блинов и блинчиков, дюжина вариаций пирожков – настоящий хит ресторана. Каши, котлеты, разносолы – в каждом разделе по 10 видов, а таких разделов в меню предостаточно, чтобы заставить стол по русской традиции.

Средняя цена на блюда при такой обстановке и меню удивляет своей сдержанностью. Пирожки от 50 рублей, блины с начинкой по 260-420, порция пельменей в среднем 320-500, а горячее около 700-1000 рублей. Место отлично подходит не только для обедов, но и для завтраков. Правда, есть одна загвоздка – бронировать стол нужно сильно заранее. Детской комнаты нет, а ужин в такой обстановке пройдет чинно и благородно, что называется, с прямой спиной.



Моховая, 15/1

Probka на Цветном

Фото: facebook.com/Probka на Цветном

Италия – страна, в которой семейные традиции особенно крепки, так что эта кухня хорошо ложится в формат обеда с домочадцами. В этом ресторане безупречная паста – качо э пепе с черным перцем и сыром или местный хит тортелли с бурратой и черным трюфелем – неизменный восторг у гостей. Из здешних бестселлеров стоит также заказать осьминога по-сицилийски, пряного и острого, фритто мисто из морепродуктов, баранью лопатку, томленую в печи почти сутки (смело делите на двоих или троих), или суп с микроскопической и очень деликатной пастой аньолини. Под занавес берите тирамису, его выносят в огромном лотке и раскладывают щедро большой ложкой.



Вторая важная составляющая места – дружелюбный и очень внимательный сервис. И третий компонент – отличная винная карта. Средняя цена за пасту: 600-800 рублей, пицца обойдется в 550-800. Детской комнаты нет, детей просят вести себя по-взрослому. Но местная еда им точно придется по вкусу.



Цветной бульвар, 2





Мама будет рада

Фото: facebook.com/Мама Будет Рада

Новье – ловите наводку! Пару недель назад в Москве на Пушкинской площади открылся итальянский семейный ресторан, шеф-поваром которого стал прекрасный Джакомо Ломбарди. Название говорит само за себя. Хотя рада будет не только мама, но и вся семья.

Итальянская еда здесь неплохого качества и по очень хорошей цене. В меню стоит обратить особое внимание на мясные закуски вроде карпаччо из мраморной говядины или вителло тоннато и на домашнюю пасту – отличные трофье с песто и тунцом и домашние равиоли. Кроме этого здесь делают пиццу на тонком тесте. Пицца средняя, но самая дорогая с трюфелем обойдется меньше 900 рублей, что уже невероятно. Сыры и мясные закуски в районе 600-800 рублей, паста в среднем – 600-700 за порцию. Небольшой минус – довольно низкие потолки на втором этаже, зато есть лавка с домашней пастой, которой вы можете продолжить праздник дома.



Пушкинская площадь, 2





Восход





Если хотите угодить старшему поколению, вам точно сюда. Большой ресторан завлекает мелодиями и ритмами советской эстрады, да и кухня провозглашает единство союзных республик. В меню включили все, чем богаты народы Средней Азии, Украины и Беларуси, Прибалтики и Кавказа. Обязательно попробуйте манты с бараниной, грузинскую ачму или жареные лепешки с сулугуни, чебуреки и соления (включая белые грузди). Шила-плов с курицей или шашлык, свернутый из говяжьей грудинки, и люля тоже замечательно хороши.

Разнообразные блюда из теста, от курника и расстегая до хачапури на мангале, обойдутся около 300-500 рублей, плов – 650-990, манты – 520 за порцию, а шашлык или люля в среднем стоит 700-800 рублей. И не игнорируйте десерты – берите обязательно шоколадный эклер, "Сочный Восточный", "Медовик" с пралине или эффектное пирожное "Шишка в лесу" – еще сверху рублей 300-500.

Отлично подойдет не просто посидеть за хлебосольным столом, но и немного поностальгировать. Из приятных бонусов: детская комната и великолепное расположение в самом центре парка "Зарядье" с видом на реку.



Варварка, 6, парк "Зарядье"





Высота 5642





Фото: facebook.com/5642 Высота

Если кавказская кухня вам близка и понятна, в этом ресторане можно и попробовать знакомые блюда, вроде хачапури, лобио и шашлыка, и освоить новые названия и вкусы. Из таких специалитетов берите хычины (тонкие лепешки) по-балкарски с картофелем и сыром – остановиться почти невозможно, или адыгское блюдо гедлибже из курицы в густом и наваристом сливочном соусе, или пышные лакумы с калмыцким чаем. Такая кухня отлично подходит, чтобы заказывать в стол на всех и есть спокойно и размеренно.



Уютная и по-домашнему теплая обстановка – дополнительный довод, чтобы собрать здесь родных. Цены вполне вписываются в среднестатистический бюджет: закуски и пироги рублей по 400-500, а самое дорогое горячее около 1000. Порции достаточно большие, так что к концу ужина есть шанс выкатываться из-за стола, как это и принято на семейных обедах, особенно если завершить все внушительной порцией домашнего наполеона или медовика.



Большой Черкасский переулок, 15/17





На Мосфильмовской





Кухня без зацепки за национальную принадлежность. Главное, что сюда вас ждут с детьми и для них заготовлено не только детское меню, но и мастер-классы по выходным. А для взрослых работает караоке. К тому же, это отличный вариант, если вы живете в юго-западной части Москвы, а в центр по морозу выбираться совсем лень.

Меню составлено с прицелом именно на семейные выходы: предусмотрительно включили пиццу, пасту и ризотто, а уж итальянская еда снимает практически любые вопросы выбора. При этом есть и блюда формата "фитнес": салат из киноа с тунцом, зеленая гречка или запеченная с яблоком свекла. Сбалансировать выбор решили стейками, мясом и морепродуктами на гриле и большим выбором горячего. Например, лопатка барашка, целая дорадо или сибас на гриле отлично делятся на пару-тройку членов семьи.

Цены довольно высокие для нецентрального расположения, зато и качество блюд держат на хорошем уровне: паста уложится в 350-900 рублей, пицца – в 500-700, за горячее заплатите в районе 700-1200 рублей.



Университетский проспект, 25, строение 1





Seven





Место с прицелом на авторскую кухню, оригинальное меню и широкий диапазон вкусов: есть хоть русские пельмени, хоть индийский пирожок самоса с кавказским сыром, хоть клубника с рукколой и фенхелем под соусом васаби неопределенной национальности. Из приятного: здесь очень зелено, а для детей есть и игровая комната, и достаточно квадратных метров, чтобы разгуляться.



Хотя бабушкам и дедушкам сложновато будет разобраться, зачем в клубнику добавляют соус из васаби, или треску заправляют пряной колбасой чоризо, зато местные полуэкспериментальные комбинации понравятся молодежи. Для старшего поколения всегда можно заказать вырезку ягненка с запеченными овощами, котлеты из щуки, бефстроганов, шницель из телятины или картофель с грибами. Закуски стоят около 350-800 рублей, паста – 500-800, горячее – 600-1000.



Дмитровский переулок, 7





Одесса-Мама





Еще один вариант семейного выхода в ностальгическом ключе – немного приморской романтики и колорита из Одессы. Здесь обязательно нужно пробовать форшмак и другие намазки на хлеб, жареную барабульку, ставриду, саргана и бычков, свиные колбаски с тушеной капустой, вареники с брынзой и шпинатом, драники с соусом из белых грибов и плацинду. На десерт берите киевский торт и печенье "орешки" – все как раньше, чтобы и своих детей приучить к таким домашним вкусам, а не только чизкейкам и панакотам. Запивать все домашним компотом или фирменными настойками, которые здесь готовят в 16 вариациях. За закуски уложитесь в 300-500 рублей, на горячее уйдет порядка 400-800, а десерты в среднем стоят рублей 250-350.



Всего три адреса, но ресторан во дворах украинского бульвара самый уютный.



Украинский бульвар, 7

Кривоколенный переулок, 10 с. 5

Шаболовка, 14/2





Чайковский





Фото: facebook.com/Кафе Чайковский

Здесь впору устраивать чаепитие с близкими: выбор десертов и сладостей отличный, атмосфера праздничная, "на выход" – этот ресторан находится в здании Московской филармонии.



Витрину с десертами можно считать главным украшением ресторана – помимо вечных медовиков и наполеонов, есть отличные тематические "Бизе" и "Вивальди", морковный торт и венский рулет. Помимо сладкого здесь большое меню классических ресторанных хитов: от цезаря и оливье до тартара из тунца, голубцов, пожарских котлет и бефстроганов. Стоимость закусок – от 350 до 900 рублей, горячего – 600-1200. Пирожные и торты обойдутся в 250-600 рублей, а конфеты, зефир или домашняя выпечка – в пределах 300 рублей за порцию.



Триумфальная площадь, 4/31

Вареничная номер 1





Фото: facebook.com/Вареничная 1

Сеть домашней кухни с успехом развернулась по всему городу, но для особых выходов советуем отправиться на Тверскую, здесь "Вареничная" обосновалась в старинном здании купцов Елисеевых. В меню больше 20(!) видов вареников: есть классические и жареные, со шпинатом на манер итальянских тортелли и из ржаной муки с языком, томленые в горшочке с мясом и даже шоколадные. Порция обойдется не больше 300 рублей, а для семейного застолья можно заказать сразу сет. Выбирайте любые, сеть пришла к нам из Украины, а там в этом блюде знают толк.



Кроме вареников берите в стол ассорти мясных закусок, сала и солений. Из теста здесь также делают чебуреки и пирожки. Выбор десертов немаленький, в основном таких же, из поваренной книги домохозяйки: творожная запеканка, "Птичье молоко" и торт "Прага". Отличное место, если вы придерживаетесь традиционных вкусов в еде, а готовить на большую семью совсем не хочется. Выйдет, пожалуй, даже дешевле.



Тверская, 14

Елена Полякова