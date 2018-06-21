Продюсер фестиваля «Кинопробы» о том, кто и зачем снова исполнит песни Виктора Цоя

Фестиваль "Кинопробы. Solstice" проходит на территории аэродрома Окуловка во второй раз. 22 июня здесь со специальной программой выступит группа "ДДТ", а 23 и 24 июня, на сцену выйдут несколько десятков групп, чтобы наряду со своими композициями исполнить песни группы "Кино". Так однажды были задуманы "Кинопробы, так они и продолжаются. Накануне фестиваля обозреватель портала Москва 24 Алексей Певчев побеседовал с генеральным продюсером фестиваля Юрием Донцовым.

У "Кинопроб" довольно долгая история, но почему фестиваль вернулся после такого значительного перерыва?

Действительно, первый фестиваль состоялся в 2000 году. Ключевыми лицами и организаторами тогда были вдова Виктора Цоя и Игорь "Панкер" Гудков, его друг. Игорь всегда был за активную "движуху", и вот эта "движуха" вылилась в концерты в "Олимпийском" в Москве и в "Ледовом" в Питере.

Все это гармонично совпало с той новой волной, которая подарила нам Земфиру, группы "Мумий Тролль" и "Би-2″, а также многих других. Тогда о "Кинопробах" тепло отозвались и публика, и пресса. Все хотели, чтобы они стал регулярными, но чтобы идея не затаскалась. Так что, следующий фестиваль прошел только по случаю 55-летия Виктора Цоя, то есть — в прошлом году. Все снова было успешно, и мы решили делать его ежегодным.

Одно из условий для участия в "Кинопробах" — музыканты должны исполнять песни Цоя. Все ли в этой роли выглядят гармонично?

Мне нравится, когда этим занимаются нетипичные музыканты. В этом году песни Цоя будет петь Леонид Агутин и это же здорово. У нас были сложные переговоры с Дельфином. Все-таки Андрей очень концептуальный человек, и я даже сам не знаю, как это будет выглядеть. Но точно уважение к идее с его стороны будет проявлено.



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В прошлом году концерт был не очень долгим, всего пять часов. А групп набралось приличное количество. "Алиса" и "Чайф" пели по четыре своих песни и по четыре — Цоя. В этом году все гораздо масштабнее — сет каждой группы около 50 минут. У нас есть новгородская молодежь, которая сыграет чуть меньше, но известные команды будут работать по 50 минут, а хедлайнеры вообще около двух часов.

Как на ваш фестиваль реагируют местные власти?

Мы в течение года бомбили администрацию по вопросу дорог, и когда я приехал туда в последний раз, было поражен, как все выстроено. Нам очень важно, чтобы регион развивался. Мы собираемся активно улучшать фестивальную территорию, в перспективе выстроить там парк.

Просто когда мы посчитали стоимость сценического "железа", то поняли, гораздо дешевле воздвигать стационарное строение из бетона. Мы настроены на серьезный рост, расширение фестиваля, и делать все будем монументально. Мне кажется, что сейчас у нас лучшее фестивальное месторасположение в стране. В этом году мы начнем обсуждать фестиваль 2019 года уже в июле, а в сентябре уже стартуют продажи билетов.

На вашем фестивале работают волонтеры. По каким критериям вы их подбираете?

Все верно, сейчас в стране "Год волонтера", ситуация с ними изменилась. В волонтеры идут люди, которые понимают, зачем они это делают. Раньше это были диковатого вида личности, которые приходили покалымить на пивко, и чтобы бесплатно пустили на концерт.

Сейчас это приятная и красивая молодежь, делающая свое дело не ради каких-то благ, а чтобы приобрести необходимый опыт. У нас около 100 волонтеров, а всего с музыкантами, техперсоналом и теми, кто задействован в подготовке, наберется около 4000 человек. Как раз перед нашей беседой получили на всех бейджи.

Сколько гостей вы ждете?

Надеемся, что фестиваль посетит около 10 000 человек. Он очень удобно расположен. К нам можно приехать и на "Сапсане", и на "Ласточке", и на машине за четыре часа от Москвы. От Питера дорога займет 2 часа.

В лайнапе фестиваля артисты, многие из которых будут играть на "Нашествии". Не боитесь пересечений, уводящих публику?

Не боимся, поскольку у нас много артистов , которых на "Нашествии" не будет. Скажем, там не будут играть "Би-2″ и "ДДТ".

У нас "ДДТ" исполнят программу "История звука", а что еще решит сыграть Юрий Юлианович — знает только он. Если он будет в хорошем настроении, то концерт может получиться длинным. "ДДТ" начнет играть в полночь в пятницу, так что, все успеют приехать после "пробок".



YouTube/officialddt

Как будет организована околофестивальная составляющая — парковки, питание, немузыкальные "активности"?

Мы не берем деньги за парковку, машины можно будет оставить на улицах. Но для нас важно переключить зрителя на общественный транспорт. Что касается инфраструктуры фестиваля, то мы хотели бы сделать так, чтобы человек зайдя на поле провел там все три дня и был обеспечен всем необходимым. Для этого сформирована торговая инфраструктура.

У нас большое количество арендаторов. Скажем, когда я получил меню, то скорректировал его из такого расчета, чтобы поесть можно было на 250-300 рублей. Большое количество точек питания приведет к тому, что в процессе конкуренции цены будут снижать. В VIP-секторе будет работать ресторан. Что касается воды, как и на любом фестивале, полиция запретит ее проносить. Но за 100 рублей можно купить шестилитровые пэты.

Насчет активностей, то у нас тут масса всего. Это настольные и компьютерные игры, площадки для порядка десяти видов спорта. Мы привозим столы для пинг-понга, приедет федерация бадминтона и новогородская команда по дартсу. В двух километрах от поля находится база нашей сборной по гребному спорту. Кстати, там же тренируется и наш министр иностранных дел Сергей Лавров.

В чем на ваш взгляд "фишка" вашего фестиваля, делающего акцент на имя Виктора Цоя?

Мне кажется, что Цой как легенда и культовая фигура актуален до сих пор. Ну, возьмите песню "Русский ковчег" певицы Монеточки. Это же ответ нового поколения на вопросы, которые задал Цой в песне "Мы ждем перемен".



YouTube/STUFF MUSIC

Это значит стержень, который мы выбрали — верный. Кстати, фестиваль проходит в день летнего солнцестояния. Вообще, в Европе этот день — большой праздник, поэтому мы называемся "Кинопробы. Solstice". В Прибалтике его отмечают так же, как и Рождество. Поэтому ту же латышскую группу "Brainstorm" вытащить c семейного праздника было тяжело, они буквально выходят из за стола и едут к нам. Так что, мы думаем, эти две светлые линии, заложенные в названии, выведут нас наверх. В этих линиях наша идеология. Мы начинаем наш фестиваль с чистого листа и уверены, что все получится.

22, 23, 24 июня, Новгородская область, аэродром Окуловка