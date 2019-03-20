"Будем петь Толстого": Алексей Рыбников ставит оперу по "Войне и миру"

Осенью 2019 года Театр Алексея Рыбникова представит в Москве и Петербурге премьеру оперы Le Prince Andre ("Война и мир. Князь Андрей Болконский") по мотивам романа Льва Толстого. Потом спектакль покажут в 70 городах России и мира – это крупнейший гастрольный тур в истории российского театра. Его организует Корпорация PMI, с которой театр подписал контракт о сотрудничестве. Еще одна новость – у театра должна появиться собственная r сцена, ему обещают отдать один из московских домов культуры. Поговорили с Алексеем Рыбниковым о спектакле и творческих планах.

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Что за новый формат спектакля вы собрались поставить?

Наш спектакль по мотивам произведения Льва Толстого "Война и мир" будет называться Le Prince Andre. Он посвящен художественному исследованию судьбы Андрея Болконского. Мы хотим использовать все существующие технические новинки, проведем большую работу по компьютерной графике. У нас уже есть актеры на главные роли из "Московской государственной творческой мастерской под руководством Алексея Рыбникова", тем не менее весной мы начинаем дополнительный кастинг. Хотим привлечь к проекту молодых актеров, которые только выпустятся из театральных вузов.

Будете подбирать актеров для второго состава?

У нас нет второго состава, но труппа иногда раздваивается и даже растраивается. Сейчас мы ездим со спектаклем "Юнона и Авось", где несколько актеров играют роли Рязанова. На будущий сезон мы параллельно запустим новый спектакль – только что подписали контракт на 150 спектаклей с компанией PMI. Он стал крупнейшим за всю историю сотрудничества частного бизнеса и государственных театров и позволит снизить цену на билет в регионах, а также избавиться от спекулянтов. И, конечно, доехать до самых отдаленных точек России.

Кто придумал идею и написал сценарий Le Prince Andre?

Тексты в основном Толстого. Еще есть выдержки из дневников Наполеона, православного молитвослова, тексты народных песен. Но никто, кроме Льва Николаевича, ничего не придумывал. Мы будем петь Толстого. А сценарий и драматургию сцен делал я – кроме композитора, в музыкальном спектакле этого никто сделать не может, это мое твердое убеждение. Я сейчас как режиссер снял три музыкальных фильма и никому не доверяю процесс написания сценария.

Есть желание сотрудничать с другими режиссерами?

Нет, в качестве режиссера над нашими спектаклями работали Александр Рыхлов и балетмейстер Жанна Шмакова. "Князь Андрей" – это жанр "опера-драма-балет", поэтому через балетные сцены там очень многое будет решаться.

В чем отличие этого жанра от мюзикла?

Это совершенно другая музыка и другой вокальный стиль. В мюзиклах есть мелодраматические сцены, когда люди просто говорят, которые связаны между собой музыкальными номерами. А у нас принцип оперы: без музыки ничего не происходит, и балетные номера переходят в оперные.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Считаете жанр мюзикла слишком массовым?

Нет. Просто он совсем не мой. Это продолжение жанра оперетты, который замечательно развивался в начале XX века. Для меня же важны, скажем, элементы рок-музыки. Даже если на сцене играет симфонический оркестр.

Над чем вы сейчас работаете, не считая этих спектаклей?

Я занимаюсь подготовкой проката своих фильмов, который тоже будет необычным. Их будут показывать не в кинотеатрах, а в театрах с живым музыкальным сопровождением и театрализацией. Это фильмы-оперы, философские истории, которые нельзя показывать в кинотеатрах при торговых центрах. "Хоакин Мурьета" вообще будет идти в сопровождении рок-группы. Зритель устал, ему нужно показать что-то интересное.

Как вы относитесь к техническим инновациям в театре? Не снижает ли это требование зрителя к актерской игре?

Очень сильно снижает. Зрители приходят, видят красивые картинки – и им уже не до актерского таланта. Пользоваться ими, конечно, нужно, но только для раскрытия образа. Очень аккуратно. Потому что, если живой человек своей игрой не будет увлекать аудиторию, это будет провал.

Вы неоднократно говорили в интервью, что изначально знали, – музыка к "Буратино" станет хитом. Все узнают фильм по первым нотам мелодии. В чем секрет?

Правильное место и правильное время. Сейчас такого нет почему-то, а раньше была традиция на Новый год снимать фильмы для взрослых – "Ирония судьбы", "Обыкновенное чудо". И в то же время была традиция делать детские новогодние фильмы. Все они мгновенно становились популярными. Их смотрела вся страна, поэтому ошибиться было очень страшно – ответственность была колоссальная. Я уверен, что, если бы сейчас возобновили эту традицию с хорошими актерами, которые играли бы хорошие истории, эти фильмы тоже стали бы очень популярны.

А кто ваш любимый герой из "Буратино"?

Буратино. Поэтому и театр свой я сделал в подвале. Он идет по жизни с одной великой целью – сделать свой театр.