Второй фестиваль Турции в Москве: гид по развлечениям

Фестиваль Турции второй раз пройдет в парке "Красная Пресня" с 10 по 12 августа. На три дня вся территория станет Турцией в миниатюре, где будут воссозданы архитектурные достопримечательности, представлены самые популярные туристические места, ремесла, традиции и искусство, а главное – будет царить аутентичная атмосфера восточной сказки.

Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Фестиваль начнется в полдень 10 августа. Ежедневно с 12:00 до 21:00 гостей ждет масштабная развлекательная программа, знакомство с историей и культурой Турции, призы и подарки. Здесь каждый найдет себе занятие по вкусу. Попробовать турецкую кухню, услышать выступления известных артистов, восхититься роскошными костюмами времен Османской империи, посетить Деревню ремесел, сфотографироваться в корзине воздушного шара, стать свидетелем состязания по масляной борьбе, поиграть в популярные настольные игры, выиграть в Мега-квесте одну из 100 поездок в Турцию, купить аутентичные товары и сувениры на Гранд-базаре – все это и многое другое можно будет сделать на ежегодном фестивале Турции в Москве. Для маленьких гостей организаторы приготовили особую анимационную программу.

Праздник начнется на главном входе в парк с "Аэропорта": здесь любой желающий сможет стать участником квеста, получить "паспорт" и совершить увлекательное путешествие по стране. Турция предстанет перед посетителями в виде невероятных арт-объектов: уникальность Каппадокии представят знаменитые воздушные шары, из песка вырастет древний театр Аспендос, благодаря реалистичным декорациям тут можно будет увидеть и ворота Адриана, и Троянского коня, и храм Аполлона, и колонны Перге.

Одно из ключевых событий фестиваля – Мега-квест, который позволит участникам в игровой форме лучше познакомиться с Турцией и побывать на максимальном количестве площадок фестиваля. Призовой фонд – 100 путевок в лучшие отели Турции.

Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Насыщенная программа мастер-классов даст возможность полностью погрузиться в жизнь и культуру страны. Гостей фестиваля научат созданию браслетов с оберегами и искусству рисования на воде эбру. Каждый сможет попробовать себя в традиционной росписи тарелок, гончарном деле и изготовлении оливкового мыла. В Деревне ремесел посетители познакомятся с работой мастеров древнейших турецких специальностей: стеклодувного, гончарного и кожевенного дела, росписи керамики, вышивки, стеклянных витражей и традиционных игрушек.

Любителей интеллектуальных занятий ждет школа турецкого языка с профессиональными преподавателями и носителями языка – они научат произношению и минимальному набору слов, необходимых в поездке. А лекции и интерактивные занятия с культурологами и бывалыми путешественниками помогут лучше понять историю и традиции страны, обсудить актуальные темы.

Те, кто предпочитают активный отдых, смогут поиграть в гольф и принять участие в гольф-турнире. В специально оборудованной спортивной зоне пройдут состязания по различным видам спорта, а в зоне яхтинга с красивого пляжа можно будет полюбоваться проплывающими по каналам мини-яхтами.

На площадке региона Кемер пройдут поединки по масляной борьбе. Эта древняя национальная боевая культура в Турции по популярности уступает разве что футболу и собирает стадионы. Тела борцов перед состязанием обильно смазываются оливковым маслом, так что победить "скользкого соперника" становится совсем не просто – тут требуется и сила, и ловкость, что делает зрелище поистине захватывающим.

Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Турция традиционно славится не только развлечениями, но и прекрасными возможностями отдыха. Поэтому прямо в центре Москвы появится настоящий пляж и апельсиновая роща. На пляже можно будет отдохнуть от городской суеты, расслабиться на шезлонгах в тени пальм, выпить прохладный коктейль, принять участие в анимационной программе и почувствовать себя на курорте. Каждый день гостей ждут концерты гитарной музыки.

Рестораны турецкой кухни предложат традиционные национальные блюда и, конечно же, турецкие сладости и напитки. Гости смогут выпить настоящий турецкий чай или кофе на песке, погадать на кофейной гуще и сыграть в нарды. В Кулинарной школе лучшие турецкие и российские шеф-повара научат всех желающих секретам приготовления популярных блюд.

Унести с собой можно будет не только яркие воспоминания. На центральной улице расположится Гранд-базар, завораживающий пьянящими ароматами и яркими красками восточного мира. Здесь можно будет купить турецкие сладости, керамику ручной работы, оригинальную посуду, качественный текстиль, ароматные специи и сувениры.

Посетителям фестиваля больше не придется часами листать туристические проспекты или рассматривать фото в интернете, выбирая место для идеального отдыха. В парке их ждет увлекательный гид по туристическим маршрутам Турции, где будут представлены регионы Бодрум, Кемер, Мармарис, Фетхие, Кушадасы, Дидим, Измир, Испарта, Белек, Манавгат, города Стамбул, Анталия, Аланья и многие другие. Тех, кто не устоит перед соблазнительной перспективой отдыха, ждет Travel Market, где можно будет получить профессиональную консультацию, приобрести тур или забронировать отель по привлекательной цене.

Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Местом притяжения посетителей на протяжении всех трех дней станет Главная сцена, где в режиме нон-стоп будет проходить концертная и шоу-программа. Здесь выступят самые яркие артисты и коллективы из Турции, ставшие воплощением духа и национальной культуры страны: Военный оркестр янычар, Турецкий государственный ансамбль фольклорных танцев, исполнители популярной музыки. Гости фестиваля смогут увидеть костюмированное шоу в роскошных нарядах "Великолепного века", услышать зажигательные сеты и необычные музыкальные перформансы от российских и турецких диджеев, посетить концерт российско-турецкой оперной музыки и многое другое.

Встреча со звездами ждет посетителей фестиваля не только на сцене. Певица Согдиана проведет мастер-класс по керамике, Катя Лель поделится кулинарными секретами, группа 5sta Family поможет освоить технику рисования эбру, а певец Стас Костюшкин станет участником поединка по масляной борьбе. В последний вечер все они выйдут на Главную сцену со своими хитами.

Фестиваль подарит восхитительный и насыщенный уик-энд своим гостям, позволив попасть в Турцию, не выезжая за пределы Москвы. Благодаря разнообразным зонам активностей, потрясающим арт-объектам, национальной музыке, кухне и ремеслам на площадках фестиваля посетителей ждет встреча с прошлым и настоящим удивительной страны, в которую невозможно не влюбиться.

Фестиваль организован при поддержке департамента культуры Москвы, Министерства культуры и туризма Турции и посольства Турции в России.