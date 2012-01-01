Около 400 событий пройдет в рамках акции "Библионочь" в Москве

Традиционная акция "Библионочь" пройдет в России 20 апреля. Свыше 200 культурных учреждений столицы приготовили специальную программу: мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями, концерты. Афиша самых ярких событий – в нашем материале.

Торжественное открытие

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Акция "Библионочь" пройдет в России в 13-й раз. Тема проекта в этом году – "Читаем всей семьей". В нем примут участие более 200 культурных учреждений: они приготовили свыше 1 000 мероприятий, около 400 из которых пройдут в столице.

Практически все события начнутся 20 апреля вечером и продлятся до полуночи. При этом некоторые библиотеки и музеи продолжат программу и на следующий день.

Центральным местом "Библионочи" традиционно является Российская государственная библиотека. В 17:30 в бальном зале Дома Пашкова начнется открытие акции, в котором примут участие представители министерства культуры. В 18:00 здесь же состоится спектакль по мотивам романа Пушкина "Евгений Онегин: версия Ленский", а с 19:20 пройдут творческие встречи с писателями, актерами и журналистами: среди них Александр Цыпкин и Леонид Каневский, а также Роберт Гараев, чье произведение стало основой для сюжета сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Завершится вечер в Доме Пашкова концертом группы "Моя Мишель" (начало в 23:15). Вход на все события свободный, но количество мест ограниченно.

Литературные прогулки

Фото: Москва 24/Игорь Иванков

Библиотека-читальня имени И. С. Тургенева 20 апреля проведет пешеходную экскурсию "По следам литературных героев". Участники прогуляются по историческому центру Москвы и узнают, в каких произведениях эти места упоминаются. Например, куда заходил герой романа "12 стульев" в поисках заветной мебели, в каком доме встретила свой первый столичный рассвет Татьяна Ларина, где жил Платон Михайлович – герой пьесы Александра Грибоедова "Горе от ума", и многое другое. Точка сбора: в сквере у здания библиотеки. Начало в 17:00, участие по предварительной регистрации.

Библиотека-читальня имени А. С. Пушкина 20 апреля в 19:00 организует экскурсию "Басманная слобода. Пушкинские места". Гости прогуляются по особнякам Старой и Новой Басманной и узнают о графе Алексее Мусине-Пушкине, о дяде поэта Василии и его друге Петре Чаадаеве. Участие также по предварительной регистрации.

Книжные свопы

Фото: Москва 24/Игорь Иванков

Галерея "Богородское" приглашает всех желающих присоединиться к книжному обмену 20 апреля в 18:00. Посетители смогут принести ненужные тома, а взамен забрать понравившиеся издания. В акции участвуют книги в твердом и мягком переплете, журналы, газеты, комиксы, детские раскраски, художественные каталоги и альбомы. Если нечего принести, все равно можно прийти на мероприятие и присмотреть что-то для себя. Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

В этот день книжные свопы также пройдут в 18:00 в галерее "Загорье" и "Выхино". Вход по предварительной регистрации.

События для детей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Программа для юных книголюбов по традиции начнется с детского формата "Библиосумерки" в 16:00. Для ребят городские площадки подготовят около 400 мероприятий: спектакли, концерты, мастер-классы, интерактивные шоу и встречи с писателями.

Например, в 17:00 пройдет торжественное открытие акции в Российской государственной детской библиотеке. Вечер начнется с выступлений барабанщиц, духового оркестра и хора многодетных семей Москвы. В 17:30 состоится кукольный спектакль "Кошкин дом", параллельно будет проходить мастер-класс по садоводству: дети создадут цветок, который никогда не завянет. А в 17:45 начнется мастер-класс по созданию силуэтов для теневого театра. Вход на все события бесплатный, но на некоторые события – по предварительной регистрации.

В Российской государственной библиотеке для молодежи тематическая программа начнется в 18:00 с большого музыкального концерта. С 18:00 до 23:00 во всех залах РГБМ будет проходить квест-приключение по Транссибирской магистрали и мастер-классы по работе с 3D-ручкой. В детской комнате маленьких посетителей будут ждать увлекательные игры.

Юных книголюбов также ждут к 16:00 в Центральной городской детской библиотеке имени А. П. Гайдара. Там пройдет интерактивный бэби-спектакль "Пикник для книг". Вместе с персонажами ребята погрузятся в удивительный мир литературы и будут учиться читать. После юные зрители получат в подарок книгу. Также в библиотеке появится зона аквагрима (на мероприятия необходима предварительная регистрация).

Викторины по Пушкину

Фото: Москва 24/Евгения Смолянсая

Государственный музей А. С. Пушкина в 19:00 приглашает посетить литературный квиз, посвященный 225-летию со дня рождения поэта. Гостям предстоит отвечать на вопросы о его жизни и произведениях, а также решать интерактивные задачи. Викторина рассчитана на участников любого возраста. Требуется предварительная регистрация.

Еще одно интеллектуальное состязание по биографии поэта пройдет в 20:00 в библиотеке № 147 имени С. С. Орлова. Участники смогут посоревноваться в своих знаниях о произведениях, литературных приемах и особенностях стиля Пушкина. Викторина будет состоять из нескольких раундов. По итогам каждого из них командам начислят баллы в зависимости от количества правильных ответов. Победители получат ценные призы от библиотеки. При этом программа здесь начнется в 18:00 с открытия выставки-инсталляции "Литературное Лукоморье".