"Лекция о ничто", Ян Фабр и "Домашние танцы": что смотреть на фестивале "Территория"

12 октября в Москве откроется Международный фестиваль-школа современного искусства "Территория" – главное театральное событие месяца. Редакция портала Москва 24 выбрала спектакли, которые стыдно будет пропустить.

Фото: предоставлено пресс-службой/Lucie Jansch

В программе "Территории" 15 постановок, созданных режиссерами, хореографами, художниками и театральными компаниями из девяти стран: России, Великобритании, Бельгии, Испании, Италии, США, Швейцарии, Франции и Японии.



Show

Фото: предоставлено пресс-службой/Gabriele Zucca

В этом году фестиваль перешел на территорию танца, большинство звезд contemporary dance выступают в России впервые. "Территорию" откроет Show Хофеша Шехтера – одного из самых изобретательных и талантливых хореографов Великобритании. Спектакль разделен на три акта: "Вход", "Клоуны" и "Выход". Пульсирующий ритм соединяется с головокружительной языческой хореографией, в ней и танец, и театр, и рок-концерт. Это острое комическое видение опрокинутого мира, где шуты и короли меняются местами.

Где: Геликон-опера



Когда: 12, 13 октября

"Ангел смерти"

Фото: предоставлено пресс-службой

В 1996 году художник, драматург и хореограф Ян Фабр написал текст, вдохновленный пионером поп-арта Энди Уорхолом. Подзаголовок гласил: "Монолог для мужчины, женщины или гермафродита". Андрогиния всегда интересовала Фабра. Спектакль "Ангел смерти" – это еще более пристальное исследование той же проблематики при помощи языковых метафор.

Здесь встречаются три духа. Помимо Уорхола, это призрак Уильяма Форсайта – выдающегося танцовщика и хореографа, основателя коллектива Франкфуртского балета (ему и посвящен монолог). Третий дух – неуловимый персонаж "Я".

В тексте Фабр касается и личных тем. Он рассуждает о красоте гендера и его трансформации (в том числе, и гермафродитизме), двойной идентичности, противоречивом пути художника, который изо дня в день пытается балансировать между публичностью, славой и мечтой об анонимности и уединении. В спектакле переплетены наблюдения, известные цитаты Уорхола из "Песен для Дреллы" и интерпретации судеб самого Фабра, Уорхола и Форсайта.

Зрители попадут в пространство между видеоинсталляцией из четырех экранов и небольшой сценой: на экранах Уильям Форсайт танцует и читает текст пьесы "Ангел смерти" в Музее анатомии Монпелье, а на сцене актриса и перформер компании "Трубляйн" Ивана Йозич ведет напряженный пластический диалог с Форсайтом под звуки саксофона Эрика Слейхима.

Где: Электротеатр "Станиславский"



Когда: 12, 13 октября

Спектакль виртуальной реальности Whist

Фото: предоставлено пресс-службой/Paul Plews

Whist – мультижанровый проект на стыке физического театра, технологий виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальностей. Основатели британской танцевальной компании AФE Аой Накамура (Япония) и Эстебан Фурми (Франция) вдохновились исследованиями Зигмунда Фрейда в области психоанализа.

Название проекта отсылает к названию дома Whist House в английском городе Эшфорд. Именно в этот дом, надев VR-очки, попадает и зритель спектакля.

Где: ММОМА



Когда: 14 – 22 октября

"Лекция о ничто"

Фото: предоставлено пресс-службой/Lucie Jansch

Влиятельнейший современный режиссер Роберт Уилсон представит в Москве сценическую версию "Лекции о ничто" музыкального экспериментатора и философа Джона Кейджа – композитора, создавшего партитуру тишины.

В конце 1940-х годов прошлого века Кейдж написал музыкально устроенный медитативный текст, полный разобщенных воспоминаний, размышлений и языковых конструкций. Он любил провоцировать публику, реакция слушателей на его музыку была для него не менее важна, чем сами стилевые новации. Постановок по Кейджу крайне мало. Этот спектакль, как и другие работы Роберта Уилсона, далек от нарратива – его нужно переживать и проживать.

Где: Театр Наций



Когда: 16, 17 октября

"Дети солнца"

Фото: предоставлено пресс-службой/Татьяна Перова

Впервые на гастроли отправится новый спектакль новосибирского театра "Красный факел" "Дети солнца" режиссера Тимофея Кулябина по пьесе Максима Горького. Режиссер продолжает развивать экспериментальный сценический язык и традиции русского психологического театра.

"Дети солнца" – это история о последнем поколении интеллигентов, которых вот-вот настигнет революция.

Где: Театр Наций



Когда: 14 – 15 октября

"Домашние танцы"

Фото: предоставлено пресс-службой/NicoleSeile

Швейцарский хореограф и руководитель собственной танцевальной компании Николь Сайлер пригласит вас на необычную прогулку по Москве. Двигаясь по заданному маршруту, зрители cмогут увидеть, как танцуют в окнах собственных квартир участники перформанса "Домашние танцы".

Где: Новое пространство Театра Наций



Когда: 18 – 21 октября

"Тристан и Изольда"

Фото: предоставлено пресс-службой/Aya Sakaguchi

Впервые в Россию приедет японская танцевальная компания КАРАС и ее основатель Сабуро Тэсигавара, легендарный танцовщик и хореограф. Тэсигавара представит танцевальный спектакль "Тристан и Изольда" на музыку Рихарда Вагнера, в котором выступит дуэтом с танцовщицей Рихоко Сато.

Где: Театр Наций



Когда: 19, 20 октября