Перед концертом: Федор Сволочь (Theodor Bastard) – о встрече с медведем и книгах

Российскую группу Theodor Bastard можно назвать нашими Coil и Nurse With Wound – к звуку ее музыканты под руководством Федора Сволочи (сценический псевдоним композитора и поэта Александра Старостина) подходят так же радикально. Theodor Bastard экспериментировали с использованием в музыке записей камней, катящихся с гор, сочетали звучание этнических инструментов и синтезаторов, играли на пустых бутылках и дверных пружинах. Главный эксперимент начался с появлением вокалистки Яны Вевы в начале 2000-х – с тех пор вся музыка Theodor Bastard строится вокруг необычного тембра ее голоса.

10 июня группа завершит свой европейский тур большим концертом в московском клубе VOLTA. Накануне выступления Федор Сволочь ответил на вопросы блиц-анкеты m24.ru.

Федор Сволочь и Яна Вева. Фото предоставлено организаторами концерта

Вещь, расстаться с которой выше ваших сил

– Колонки YAMAHA NS-10. Я купил их почти 20 лет назад. Они давно сняты с производства, но до сих пор остаются студийным эталоном по звучанию. Их честный звук частенько мне подсказывает правильное направление в аранжировке.

Наиболее схожий с вами персонаж на сцене, в литературе и на экране

– Сложно сказать. Мне всегда импонировали герои Кнута Гамсуна. Давайте остановимся на Томасе Глане из "Пана".

За эти альбомы (пластинки, записи) в юности вы отдали бы все, но и сейчас они дорогого стоят

– The dark side of the moon. В свое время эту пластинку Pink Floyd привез откуда-то отец. И я как завороженный слушал ее по кругу, представляя космические бездны, путешествия на Луну и прочее. И этот альбом по-прежнему бередит мое воображение.

Самое большое заблуждение, касающееся Theodor Bastard

– Люди видят название нашего коллектива и думают, что мы играем либо хип-хоп, либо какой-то метал. И потом очень удивляются, когда узнают, что в нашей музыке много народных мотивов и поет прекрасная Яна Вева – одна из сильнейших российских вокалисток.

[html]

[/html]Видео: YouTUBE /TheodorBastardMusic

Самая опасная ситуация, из которой вы с честью вышли

– Встреча с медведем в североуральской тайге. Шесть утра, я без ботинок, только вылез из палатки – и столкнулся с ним нос к носу. Мы кинулись в разные стороны.

Эта персона не имеет никакого отношения к музыке, но это абсолютно музыкальный человек

– Мой друг Владимир Свинопалов – он слышит важные вещи в звуке и воспринимает музыку, как никто другой. Я часто прислушиваюсь к его мнению.

Фильм и книга, произведшие на вас впечатление за последнее время

– Сейчас я читаю "Картину мира тунгусов" Татьяны Сем. Крайне интересные историко-этнографические очерки. И перечитываю книгу Вертинского "Дорогой длинною".

[html]

[/html]Видео: YouTUBE /TheodorBastardMusic

Вы долго хотели это осуществить, и вот это время пришло

– Я оформлял один из наших прошлых альбомов "Белое" серий своей картин гуашью. Хочу переписать их маслом в большом формате. Рисование для меня – что-то вроде медитации. Хотя не многие знают, что я этим увлекаюсь.

Что сделано то сделано, но в это вы больше никогда не ввяжетесь

– Работа в журналистике. Я был свое время главным редактором одного музыкального журнала. Инвесторы и владельцы диктовали, что и как писать. Комплиментарные материалы имели свою цену, ну и прочая изнанка шоу-бизнеса. Я рад, что уже более восьми лет не в этом, и могу просто заниматься любимым делом – музыкой.