Бабушкин бархат, мебель и фарфор: что продают в новом Центре винтажной моды на Даниловском

На днях на Даниловском рынке открылся центр винтажной моды и дизайна, где будут продавать старинные вещи 24 шоу-рума. Что важно – на постоянной основе. Так что теперь не нужно искать их в интернете и бегать по барахолкам. Другие активности тоже есть: в кафе "Человек и пароход" наливают кофе и продают горячую выпечку, кроме того, на площадке маркета будут читать лекции и устраивать вечеринки.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Что здесь продают?

Скажем сразу: центр винтажной моды – не блошиный рынок, хотя многие корнеры и участвовали в свое время в барахолках, да и ассортимент очень похож. Здесь продают фарфоровую посуду, пластмассовых кукол 70-х, позолоченные броши, бархатные накидки, мебель начала прошлого века и печатные машинки. Куратор Центра Елена Кренцель уточняет: "Специально для Центра мы отбирали проекты по разным отраслям, например, два корнера, где продают бижутерию, и четыре с одеждой. В программе также временные поп-ап маркеты: будут приезжать пять или шесть тематических проектов и параллельно будет идти образовательная программа".

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

А что-нибудь глубоко советское здесь можно найти?

Да, винтажный маркет "Свалка" откроет в Москве свой второй магазин – Svalka Select (первый находится в Vernissage в Измайлово). Специально для нового места шоу-рум тщательно отбирает ассортимент: только самое лучше и винтажное – одежда, аксессуары, чемоданы, книги, посуда. Средняя цена: от 1000 до 5000 рублей.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Какие еще классные фишки есть?

В будущем здесь поставят шкаф буккроссинга, где можно бесплатно брать книги и приносить уже прочитанные. И еще: обращайте внимание на все, что неудобно лежит или, наоборот, очень тут к месту. Например, все люстры продаются, несмотря на то, что работают в штатном режиме, все комоды и шкафы тоже можно утащить домой за определенную плату. Единственное, рейлы для одежды тут все-таки купить нельзя.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Винтаж – это дорого?

Куратор Елена Кренцель: "Изначально с каждым участником было соглашение, что на витрине будут присутствовать товары разных ценовых категорий. Например, проект, который занимается винтажными очками дорогих брендов (средняя цена 5000-7000 тысяч рублей), специально для нас собирает оправы старых коллекций хорошего качества. В Центре их можно будет купить за 500 рублей".

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

А образовательная программа зачем?

Центр – не рынок, это большое общественное пространство, цель которого – популяризация винтажа, избавление от стандартного набора мифов, которые вечно маячат около этой темы: "винтаж – это дорого, сложно, и только для избранных". На самом деле это то, что всегда под рукой и можно найти в шкафу у любой бабушки. Поэтому в планах – ликбез по дизайну, истории моды и всему, что хотя бы как-то затрагивает винтажную тему.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почему именно на Даниловском?

Ответ длиной в три года. Елена Кренцель: "Несколько лет назад мы открыли блошиный рынок в Саду имени Баумана: получилось хорошо, но местные жители были недовольны. Мы в спешке свернули барахолку. В этот момент команда Даниловского связалась со мной и пригласила нас на открытую площадку рядом с рынком. Здесь регулярно в течение трех летних месяцев проходила барахолка. Потом мы повторили приятный опыт, сделав с ребятами рождественскую ярмарку. Сразу после вышел закон о запрете уличной торговли и проект пришлось закрыть. Но связь мы не потеряли – уже под куполом рынка организовывали небольшие тематические поп-апы. В прошлом году команда Даниловского вышла ко мне с концепцией и предложением – собрать винтажный маркет, который будет работать ежедневно".

Кстати, такой постоянный формат для Москвы – диковинка, раньше гаражные сейлы или барахолки проходили нерегулярно и за их расписанием приходилось прицельно следить. Сегодня в столице постоянно торгуют старинными вещицами всего в двух местах: помимо открывшегося Центра винтажной моды, барахолка работает каждые выходные рядом с книжным клубом "Депо".

Что говорят участники

Елена, основательница проект "Ретро бархат"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Мы собираем винтажные ткани: шелк и бархат советского и импортного производства, есть даже трофейные обрезы, которые наши солдаты привезли из Европы после Второй мировой войны. Ткани находим везде: на московских блошках, в комиссионных магазинах, у знакомых бабушек и родственников. Сколько себя помню, всегда этим занималась: люблю тряпочки. Раньше часто участвовала в антикварных салонах и блошиных рынках, но сейчас очень надеюсь, что обоснуюсь в Центре винтажной моды и дизайна наолго, очень хорошее место и таскаться никуда не надо".

Вадим, руководитель проекта "Антиквариат в слободе"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"В основном мы занимаемся организацией доставки антиквариата из Европы и США. Возим практически все: от картин и мебели до старинного оружия, но только тех видов, которые разрешены на территории России. Центр сильно отличается от блошиного рынка выходного дня, аудитория которого – частные лица. Здесь же все по-другому: теплое помещение, которое работает ежедневно, и где можно выставить свою экспозицию на постоянной основе. Для нас Центр – промо–площадка для привлечения клиентов на поставку антиквариата из-за границы".