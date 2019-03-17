Чем торгуют на винтажной барахолке в депо за Ленинградским вокзалом

В книжном клубе "Депо" на задворках Ленинградского вокзала (не путайте с фудмаркетом "Депо" на Лесной) стартовала первая регулярная барахолка. Теперь каждые выходные с 10:00 до 18:00 здесь продают советский антиквариат и всевозможные безделушки. Портал Москва 24 посетил "Депо" в первый день открытия рынка.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Где находится

16 марта книжный клуб "Депо" совместно с онлайн-проектом "Мосвинтаж.ру" открыли единственный в Москве блошиный рынок выходного дня: он будет работать по субботам и воскресеньям не только летом, но и зимой, в любую погоду, в общем – всегда. Барахолка разместилась в здании Кругового депо Николаевской железной дороги – архитектурном памятнике, который в прошлом году восстановили, и куда переехал книжный рынок из СК "Олимпийский". В помещении продают самое ценное и дорогое; также торговля идет в крытых павильонах рядом, из которых раньше торговали шаурмой, ну и кое-что разложено на улице. В идеальном будущем блошиный рынок растянется через аллею между платформами Ленинградского и Ярославского вокзалов до "Депо".

Чем торгуют

Ассортимент довольно предсказуемый: тут фарфор из 70-х, старые фотоаппараты-мыльницы, объективы "Зенита", советские киноплакаты, часы "на ходу", книги в потрепанных переплетах, вычурная бижутерия. На этом фоне несколько неожиданно выглядит лоток с сыром.

Как это выглядит

Барахолка только стартовала и пока находится в поисках формата и клиентов. В первые рабочие выходные здесь было крайне мало продавцов – всего 12 в самом здании "Депо" и столько же в павильонах возле книжного клуба. Белые палатки на улицах, в которых разместились участники, – ровно такие, из каких в нулевые торговали на всех продуктовых рынках Москвы. Причем у большинства настежь открыты двери: от снега спасает, а вот от холода и ветра – нет, продавцы мерзнут. Внутри неуютно и грязно, но и цена за места разная: те, кто установил лавочки внутри "Депо", заплатили 1400 рублей, а те, кому пришлось ютиться в павильонах, отдали 300 рублей (с пенсионеров вообще берут по 100).



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Что говорят организаторы

Елена Кренцель, организатор барахолки в "Депо":

"В Москве до нашего появления не было регулярного блошиного рынка – развлечения и важного подспорья в жизни горожан. Сейчас он появился, причем в самом центре: не надо ехать загород, отслеживать дату проведения очередной барахолки. Плюс "Депо" – дешевые места для продавцов, а значит и арендной наценки на товар нет. Также торговать на нашем рынке может любой желающий, в то время как попасть на барахолку Музея Москвы в качестве продавца довольно проблематично.

В целом блошиный рынок в "Депо" нельзя ни с чем сравнивать. Например, "Тишинка" – это легкая версия антикварного салона, участие в котором стоит 30 тысяч рублей, а вход – 200, а для Музея Москвы барахолка – это скорее праздник, чем рынок в чистом виде: в день продаж здесь не только торгуют, но и концерты с лекциями проходят".

Что говорят участники?

Сергей, торгует в здании:

"Уже пять лет продаю всякие антикварные безделушки. Раньше всегда торговал на блошином рынке "Музея Москвы", до сих пор поддерживаем проект "Мосвинтаж". Но новая площадка "Депо" для барахолки – шикарная, правда она еще не раскрученная, и клиентов мало. Поэтому пока приходится работать только "на имя". Надеюсь, когда потеплеет – станет лучше. И здание очень атмосферное. Я помню, каким оно было 20 лет назад, вообще жуть: беспризорники, бомжи, убийцы, в "Депо" вообще цыгане жили. Сейчас все облагородили, здесь приятно работать".

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Текст: Ксения Сергиенко