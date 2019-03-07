Всемирный день DJ: техно-марафон и главные рейвы выходных

Рваные джинсы, чел за 50 – рейв-гуру Виктор Майклсон рассказывает о закрытии "Симачева", лучших вечеринках длинных выходных и лайт-версии через неделю.

Фото: архив В. Майклсона

Целый день слушаю Prodigy. На днях настигла новость о том, что Кит Флинт, фронтмен команды, покончил с собой. Дислексик, троечник, выгнанный из дома деспотичным отцом, создатель абсолютно своего стиля в музыке, узнаваемого с первых звуков. Беспощадный. Может быть, поэтому он был так мил русской душе. Абсолютно наш. Покойся с миром, Кит!

И еще об одном прощании я должен написать сегодня. В начале апреля закроется Simachev Shop&Bar, знаменитый клуб в Столешникове – первой пешеходной улице Москвы. Я помню, как 12 лет назад появилось это место – наверху магазин, внизу ресторан с зажатой в углу диджейкой и крохотным (размером с грузовой лифт в панельке) танцполом. Место было вполне намоленное – до "Симача" в этом здании был ресторан "Москва–Рим", открытый 24 часа, место, куда мы приходили позавтракать после рейвов.

Меня в "Симачев" долго не пускали – неформат. Здесь процветал гламур, и чел за 50 в рваных джинсах не казался фейсерам достойным. Но рваные джинсы вошли в моду, и я стал персоной грата.

Клуб стал меккой целой субкультуры модных тинейджеров, появившейся в Москве в "жирные" нулевые. Стажеры Conde Nast, фотографы, модели и многочисленные wannabe проводили в клубе и на веранде часы и часы, знакомясь, общаясь, демонстрируя креативные и остромодные аутфиты. Изрядную долю постоянных посетителей составляли экспаты – ко всему прочему, в "Симаче" отличная кухня.

Главным человеком клуба без преувеличения стал Федор Фомин, диджей и продюсер, мешавший в своих колоссальных по длительности сетах все стили – от хип-хопа и попсы до рока. ФФ, человек неутомимой энергии и неукротимой харизмы, наш ответ Solomun'у, во многом определил стилистику клуба. Но ничто не вечно под луной. "Симачев" закрывается. Когда и почему – не знаю, дозваниваться Денису счел неприличным. Но если вы любите безудержное веселье и авторские коктейли – загляните сюда. В четверг здесь отмечает свой день рождения замечательный музыкант Леня Липелис, а 9-го всю ночь за пультом – Федор Фомин.

Но обратимся к программе. Так сказать, "что ночь грядущая мне готовит". Главный мирный праздник весны надо начинать праздновать с четверга, 7 марта, благо 8-е – выходной. В "Плутоне" – классическая техно-ночь с европейскими хедлайнерами. Начнет программу швед Patrik Skoog, один из отцов новой волны европейской электронной сцены. Второй хедлайнер Oisel – итальянский музыкант и dj, впервые отправит в полет московскую публику. Я, честно сказать, люблю чистоту жанра и с удовольствием подвигаюсь в "Плутоне" в четверг. Билеты пока по 800, но будут дорожать.

В пятницу, 8 марта – BLOOM: бутон электронной музыки будет распускаться в "Газгольдере" с вечера 8-го (всех женщин поздравляю!) до середины дня воскресенья, 10-го. Техно-марафон организует группа GATE (представляю, как боролись промо-группы за премиальное время в самом популярном клубе Москвы). Программа столь обширная, что в одном слове трудно описать. Но в целом, ощущается дыхание весны, хотя бы в рекомендации устроителей не приходить в черном (это невероятно диссидентский призыв, уж поверьте!)

Программно контркультурный "Плутон" подспудно создает новую культуру времяпрепровождения. 8 марта с раннего утра (или поздней ночи тусовщика – с 12) здесь стартует что-то вроде фестиваля – секонд-хенд "Окно" с красивыми вещами, мастерскими, кино. Если у вас закружится голова, можно будет встать за диджейку. Ну и все это уйдет в ночь: networking-dance-sound сессия продлится до утра. Если мы хотим увидеть наших младших братьев и сестер в максимально свободном и естественном ареале, нам туда. Что приятно – вход бесплатный.

9 марта пройдет ретровечеринка для тех, кто начинал тусоваться в нулевые и помнит, как появился "наш праздник" – Международный день DJ, основанный в 2002 году. Помнит то время, когда хаус-музыка приобретала вес и претендовала на музыку будущего. Кажется, оно наступило! Чтобы все было аутентично, организаторы (Fragment и Attic) пригласили в качестве хейдлайнеров легенд той славной эпохи: DJ FISH – резидента заоблачной Крыши Мира и Wyro. Все это будет в мощном двухэтажном пространстве клуба Avangarden 2.0, билеты по 700 рублей.

15 марта любопытный привоз в "Газгольдере": Guy Laliberté – основатель и главный идеолог Cirque du Soleil, а также одного из главных мест силы Белого острова Heart Ibiza и виллы Can Soleil. Билеты пока что по 1000.

Ну и моя горячая рекомендация на 15 же марта – ночной концерт в "16 Тоннах". Здесь с новой весенней программой выступит SCSl-9 – совместный проект Антона Кубикова и Максима Милютенко, амбассадоров российской танцевальной музыки на Западе, известных по всему миру не меньше, а часто и больше, чем на родине. Доступ на танцпол стоит 800 рублей. Надо сказать, что Антон Кубиков был тем человеком, который открыл для меня техно в далеком 2000 году. Но об этом – в следующем тексте.

Увидимся на танцполе (#НадоСебяЗаставлять)!

Виктор Майклсон