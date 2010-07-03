Конец эпохи. Бар "Симачев" объявил о закрытии

Легендарный столичный бар "Симачев" в Столешниковом переулке закрывают, передает телеканал Москва 24. Завсегдатаи бара, среди которых немало актеров, блогеров и других представителей богемной тусовки, устраивают в Сети флешмоб воспоминаний.

"Симачев" открылся 12 лет назад и почти сразу стал одним из главных ночных заведений столицы. Завсегдатаи с ностальгией рассказывают о модных селфи на фоне лестницы с красной подсветкой или у хохломской стены, оформленной художником и совладельцем бара Денисом Симачевым.

Алкоголь и веселье там всегда лились бурной рекой. Но попасть внутрь удавалось не каждому: фейсконтроль не дремал ни в полночь, ни под утро. Отказывали даже знаменитостям. "Меня не пускали долго, мне часто говорили: "Простите, мы сегодня без вас", потому что молодо выгляжу", – подтвердил актер Павел Табаков.

Директор бара Михаил Гречаников пояснил, почему "Симачев" закрывает двери. "Банальная причина – собственник здания его решил продать", – сказал он. "Ну, для нас это катастрофа, конечно, мы же закрываемся. Мы надеемся, что мы все-таки часть культурного наследия", – рассмеявшись, отметил директор.

Хотя знаменитый бар прекратит работать уже через месяц, его самые преданные посетители не собираются горевать. Вместо этого они устраивают в интернете флешмоб, чтобы поделиться самыми яркими воспоминаниями, связанными с "Симачевым". Например, именно здесь, за баром, Алена Ивакова встретила своего будущего мужа. "Началось мое большое путешествие в семейную жизнь. Он увидел меня, и я увидела его! А сестра посодействовала, чтобы мы подошли друг к другу", – рассказала она.

Сестра Алены, фотомодель и телеведущая Мария Ивакова, призналась, что однажды из-за нее в "Симачеве" даже произошла драка. "Я себя чувствовала дамой сердца. Два парня подрались. Мне было очень приятно. Хотя, конечно, я кричала: "Остановитесь, остановитесь!" – вспоминает она.

Вместе с Марией Иваковой ностальгирует и модный диджей Виталий Козак, ведь в баре он впервые в жизни сыграл собственный диджей сет. "Симачев" – это абсолютная легенда. В Москве трудно назвать места со столь долгой для современного ритма историей. Его наполняли особенные люди, и его создали особенные люди", – поделился впечатлениями диджей.

С ним согласна телеведущая Валерия Дергилева. По ее словам, в "Симачеве" сумели создать особую атмосферу, "в которую не окунешься, сидя в зале городской филармонии". "Хотя бы раз в год мы туда выбирались, и я была уверена, что мы хотя бы раз в год послушаем классную олдскульную музыку: Фомина, Козака, Ветлицкую", – отметила телеведущая.

Некоторые еще надеются, что новость о скором закрытии бара – преувеличение. В 2013 году "Симачев" не работал целых три месяца, а потом снова открылся, напомнили оптимисты.

Между тем в соцсетях не утихают споры. Одни считают, что эпоха "Симы" безнадежно ушла. Другие возражают: бар с успехом проработал бы еще много лет. А в СМИ предположили, что с закрытием бара исчезнет и ночная пробка на Большой Дмитровке.