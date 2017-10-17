"Он был человеком из народа": коллеги вспоминают, каким был актер Михаил Кокшенов

В Москве 5 июня ушел из жизни советский и российский актер Михаил Кокшенов. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook. Артисту было 83 года. В 2017-м он перенес инсульт и с тех пор не появлялся на публике.

За свою карьеру Михаил Кокшенов снялся более чем в 100 фильмах. Москва 24 вспоминает, каким выдающийся актер остался в памяти зрителей и коллег.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В комическом амплуа простачка

Михаил Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Москве. В 1957 году он окончил Московский индустриальный техникум и работал инженером. В профессию актера пришел после 1963 года, когда окончил театральное училище имени Щукина.

Первой сценой для Кокшенова стал Московский академический театр имени Владимира Маяковского. Позже он работал в Московском театре миниатюр и Театре-студии киноактера, параллельно снимаясь в кино.

За актером закрепилось комическое амплуа деревенского простака, грубоватого увальня и парня с лесозаготовки. Его фильмография насчитывает более 100 картин. Одними из наиболее известных ролей Кокшенова, запомнившихся миллионам россиян, стали жадный солдат Захар в фильме "Женя, Женечка и "катюша", любовник жены Анатолия в фильме "Не может быть!", жуликоватый торгаш Степа в "Спортлото-82".



Также стоит вспомнить его в ролях недотепы Леши Пряхина, который пытался соблазнить главную героиню в фильме "Самая обаятельная и привлекательная", мафиозо Кравчука в картине "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" или невероятное перевоплощение в афроамериканца в "Ширли-мырли".



В начале 1990-х годов Михаил Кокшенов начал пробовать себя в качестве режиссера и снял более десятка фильмов (так называемое кооперативное кино, снятое на деньги частных компаний и лиц). В этих фильмах он также играл сам и пытался изменить свое амплуа, выступая в роли матерого нового русского. А в 2000-х актер снялся в нескольких рекламных роликах столичной фирмы по ремонту бытовой техники в образе мастера по вызову.



17 октября 2017 года сообщалось, что 81-летний Михаил Кокшенов был госпитализирован в Первую градскую больницу с подозрением на инсульт. Диагноз подтвердился, и Кокшенова перевели в Центральную клиническую больницу управделами президента РФ. Позже он пошел на поправку.

В октябре 2019 года Кокшенов вновь обращался к врачам, на этот раз из-за раны на ноге. 5 июня 2020 года о смерти актера сообщила на своей странице в Facebook поэтесса Любовь Воропаева. "Умер Миша Кокшенов. Светлая память!" – написала автор.

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"Народный артист, любимец народа"

Соболезнования в связи со смертью Михаила Кокшенова уже выразили сотни людей, в том числе коллеги и друзья актера. Кинорежиссер и сценарист, художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский так вспоминает Михаила Кокшенова:

"Практически с первых шагов "Ералаша" появился этот удивительный, яркий, сочный артист. Это не было нашим изобретением, он уже себя зарекомендовал мощным и ярким артистом. Это был абсолютно настоящий комедийный артист, который занял, так сказать, место Савелия Краморова, лучший и самый веселый по тем временам", – рассказал Грачевский в диалоге с Москвой 24.





Борис Грачевский кинорежиссер и сценарист, художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш" Его участие, как правило, всегда приносило успех и смех – что бы он ни делал. Комедийные роли – ему это шло, и он это знал и не пытался в себе это переломить.

По словам Бориса Грачевского, Михаил Кокшенов сам писал рассказы, несколько серий "Ералаша" было снято по его сценарию, хотя сам Михаил в них не снимался. "Потом он стал продюсером и режиссером и успешно снимал очень простые, хоть и низкобюджетные, но хорошие, смешные картины, и они пользуются успехом", – отметил Грачевский.

Выразил свои соболезнования и советский и российский актер, театральный педагог Валерий Гаркалин, который пересекался с Кокшеновым на площадке фильма "Ширли-мырли".

"Я могу сказать, что он был бесконечно творческим человеком. Он не довольствовался одними заслугами в кинокарьере – также занимался кинорежиссурой, очень интенсивно и широко в таком сложном жанре, как народная кинокомедия. Я не понаслышке знаю, как это трудно, но очень увлекательно. В этом смысле Миша очень любил трудности и увлекался всеми видами драматического существования. Он был прекрасный артист, прекрасный партнер и замечательный кинорежиссер", – отметил Гаркалин. Актер добавил, что в жизни Михаил Кокшенов был таким же веселым, как и на экране.





Валерий Гаркалин советский и российский актер, театральный педагог Он был в этом смысле, что называется, ни дня без шутки. Работать с ним было очень весело, потому что он был очень смешной и очень смешлив.

Также выразила свои соболезнования актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Наталья Хорохорина. Ее творческое партнерство с Михаилом началось во время съемок "Белых роз". Тогда Кокшенов уже был известным и уважаемым артистом.

"Мы играли почти одноклассников, где-то одинаковых по возрасту. Он прекрасно выглядел, – вспоминает Хорохорина. – Когда мы ехали с ним в Москву из Минска после первого съемочного дня, он спросил: "Сколько мне лет?" Когда он все-таки рассказал о своем возрасте, я была в шоке от такой разницы между нами. Он был гораздо старше, но я совершенно этого не чувствовала. Он всегда следил за здоровьем, не пил, не курил, как говорится, питался очень избранно. Он заботился о себе и о своем здоровье. Это все влияло на профессию – он был профессионалом", – рассказала актриса.

"Конечно, очень жалко и очень грустно. О нем останется светлая память. Останутся его работы, картины. Он в основном играл таких простачков, но на самом деле он был далеко не такой", – добавила Хорохорина.

Фото: Олег Минеев/РИА Новости

Страшной новостью смерть Кокшенова стала для актрисы театра и кино Екатерины Зинченко. Она узнала об этом от корреспондента Москвы 24. Екатерина и Михаил много работали вместе, одним из самых узнаваемых фильмов с их участием стал "Третий не лишний".





Екатерины Зинченко актриса театра и кино Он был потрясающий актер, веселый человек. Занимался режиссурой и, когда мы снимались, подсказывал режиссерам какие-то смешные моменты. Очень жалко, что он ушел из жизни, вы меня просто убили такой новостью.

Зинченко отметила, что работать с Михаилом было очень легко. "Он профессионал своего дела, еще у Гайдая снимался, поэтому был способным и талантливым человеком", – рассказала актриса.

В свою очередь, кинодраматург, заслуженный деятель искусств России Аркадий Инин рассказал Москве 24, что узнал о случившемся от супруги Михаила. "Утром мне позвонила Наташа, жена Миши, и сказала, что ночью он ушел, поэтому пока еще трудно с этим смириться, хотя в принципе болел он уже года три и подарил нам надежду на выздоровление", – сообщил Инин.

По словам кинодраматурга, несколько дней назад Наталья сообщила, что ее мужа забрали в реанимацию и надежды на спасение мало. "Поэтому в общем это не было неожиданностью как гром среди ясного неба, но от этого не легче, все равно очень грустно, горько. Я убежден, что горько не только мне, но и другим нашим общим друзьям с Мишей. Горько всем, кто сегодня в интернете, по радио, из газет, телевидения узнает эту печальную весть", – отметил Инин.

