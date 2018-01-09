Перенесшего инсульт актера Кокшенова выписали из больницы

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Актер Михаил Кокшенов, перенесший инсульт, выписан из больницы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на дочь артиста Алевтину Кокшенову (Вокрош).

17 октября 81-летнего актера госпитализировали в Первую градскую больницу с подозрением на инсульт, МРТ подтвердила диагноз. Позже Кокшенова перевели в Центральную клиническую больницу управделами президента РФ.

В ноябре к Кокшенову вернулась речь, позднее он начал есть и двигаться.

Михаил Кокшенов исполнил более 100 ролей в кино. Наиболее известен по фильмам "Женя, Женечка и "Катюша", "Даурия", "Не может быть!", "Самая обаятельная и привлекательная", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди". Также актер работал в столичных театрах.